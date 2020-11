Como consultar título de eleitor pela internet

Estamos cada vez mais próximos das Eleições 2020 e, para os eleitores que desejam saber dados referentes ao título de eleitor, é possível fazer isso de maneira simples e rápida utilizado o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao acessar a página, o eleitor tem acesso ao número do seu título e também à zona de votação – e apenas com esses dois dados você já consegue votar no dia 15 de novembro (e no dia 29 de novembro em cidades nas quais haverá segundo turno).

(Fonte: TRE-RJ/Divulgação)Fonte: TRE

Como consultar título de eleitor

Antes de seguir para o site do Tribunal Superior Eleitoral, é preciso ter em mãos alguns dados: seu título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome completo da mãe. Em seguida, é preciso acessar o site do TSE.

1. Digite seu número do título de eleitor ou o seu CPF no campo indicado (sem usar pontos ou traços como separadores).

2. Adicione a sua data de nascimento no formato xx/xx/xxxx ou selecione essa informação no calendário digital que vai aparecer ao selecionar esta caixa.

3. Digite o nome da sua mãe (clique em não consta caso esse dado esteja ausente em seu título).

4. Marque a caixa “Não sou um robô” para prosseguir, faça o teste exigido (de verificação de imagem) e depois clique em “Consultar”.

(Fonte: TSE/Reprodução)Fonte: TSE

Após digitar esses dados, sua busca deve retornar à identificação do eleitor, bem como o endereço de sua zona eleitoral e a data do primeiro turno das eleições de 2020.

Caso o resultado não seja exibido, refaça o processo e verifique se algum dado não foi preenchido de maneira incorreta. O site do Tribunal Superior Eleitoral também permite obter uma via digital do título de eleitor e, caso você precise, o TSE mantém em seu site uma área com os dados dos Tribunais Regionais.

Eleições 2020

Vale ressaltar que, por conta da pandemia do coronavírus, teremos algumas modificações no processo eleitoral, como o fato de a identificação biométrica não ser realizada e cada eleitor utilizar obrigatoriamente uma máscara, além da recomendação de levar álcool em gel para limpeza das mãos e uma caneta para assinar o caderno de votação (um documento oficial com foto também é exigido para identificar o eleitor).

Outro detalhe é que o fato de aqueles que precisarem justificar a ausência no dia da eleição seja por não estar em seu domicílio eleitoral ou por algum motivo especial vão ter suporte do app e-Título para realizar essa ação. Ele está disponível tanto em versão para Android quanto para iOS.