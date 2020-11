Como escrever um texto com coesão?

A coesão é um critério fundamental para alcançar uma boa nota numa redação de um exame. Saber quais aspectos da sua escrita serão avaliados ajuda a adequar seu texto a esta cobrança.

Um texto com coesão é aquele em que as palavras e as ideias estão bem estruturadas. Para isso, é necessário uma escrita objetiva, sem rodeios, sem repetições, e sem malabarismos linguísticos que comprometam ou dificultem o entendimento do leitor. Nesse sentido, usar bem as pontuações, conectivos, conjunções e pronomes faz toda a diferença. Além disso, ter um vocabulário amplo e acessível também é fundamental.

Um discurso fluido e compreensível depende da construção de parágrafos bem interligados e com sentido coerente. Nesse aspecto, há alguns hábitos que, se aplicados a sua rotina de escrita, poderão dar bons resultados.

Primeiramente, tenha um planejamento. Faça um projeto com uma lista dos dados que precisa para construir seu texto. Anote também todas as ideias e as informações que sabe sobre aquele conteúdo, ainda que pareçam aleatórias. Posteriormente, analise quais delas se encaixam na proposta e vão servir para o texto final.

Esteja atento ao desenvolvimento dos parágrafos. É necessário garantir a lógica no encadeamento e progressão das ideias de um parágrafo para outro. Lembre-se que um texto precisa ter começo, meio e fim, e que o tema central deve ser trabalhado de maneira clara. Observe ainda se sua escrita está redundante ou se sua argumentação está pouco compreensível.

Use os pronomes de forma adequada, de modo que contribuam para a clareza do raciocínio acerca da ideia central do texto, pois os pronomes auxiliam na fluidez e na objetividade da leitura.

Por fim, crie o hábito de reler o que escreve. No momento da revisão, você pode identificar possíveis erros ou problemas e desse modo corrigi-los.

