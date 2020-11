Como estimular o hábito da leitura em crianças

Muitos dizem que ler é a chave para o sucesso na vida. Entretanto, desenvolver esse hábito não é algo fácil e quando ele se inicia logo na infância tende a ficar mais simples depois. Desse modo, vale a pena estimular as crianças.

Então, pais e educadores podem apostar em certos recursos para estimular a leitura de seus filhos, visando que eles sigam com esse gosto para a toda a vida. Certamente isso vai ajudá-lo em diversos outros aprendizados, como por exemplo na escrita, na oratória, a fazer uma boa redação no vestibular ou então a conquistar um emprego bom.

Mas afinal, como desenvolver nas crianças o gosto pela leitura?

Primeiramente, vale expor alguns dos benefícios desse estímulo nas crianças.

Ler não apenas ajuda as crianças a desenvolver um vocabulário muito mais rico, mas também ajuda seu cérebro a aprender como processar conceitos e comunicação formal. E as habilidades adquiridas com a leitura vão muito além do melhor desempenho nas aulas de artes linguísticas.

Os alunos que lêem bem experimentam uma capacidade aprimorada de aprender em todas as disciplinas – incluindo disciplinas técnicas, como matemática e ciências.

Ajude seu filho a desenvolver habilidades, assim como amor pela leitura, preenchendo seu mundo de livros e demais conteúdos. Leia para seu filho com frequência. Além disso, peça para seu filho ler alto também para que todos ouçam.

Crie um momento em família onde todos se concentrem na leitura durante 20 minutos por dia. Através do seu próprio exemplo e preenchendo sua sala de aula ou então em casa com materiais. Valem romances, pôsteres, jornais, revistas, etc.). Assim você criará uma atmosfera de que demonstrará ao seu filho (ou alunos) como leitura importante é.

Uma chave para desenvolver bons leitores, é tornar a leitura divertida – não frustrante. Se uma criança decidir que ler a entedia ou a frustra, ela não vai querer ler e sua capacidade de aprender se reduzirá. Deixe que as crianças escolham seus próprios livros para ler, ajude-as a ler e crie atividades para elas que tornem esse hábito mais prazeroso e leve.

E então, conte para gente: como você atua para estimular seu filho a ler?

