Como fazer um email personalizado?

Criar um email se tornou uma tarefa importante nos dias atuais, já que a maioria dos serviços exigem que você possua um correio eletrônico para realizar diversas ações. O Google, por exemplo, solicita uma conta no Gmail para algumas atividades, como se registrar na Play Store ou mesmo comentar no YouTube, por exemplo.

Confira como criar um email nos principais serviços disponíveis e também como fazer email personalizado.

Gmail

(Fonte: Gmail/Reprodução)Fonte: Gmail

Para criar o seu acesso no serviço do Google, é necessário seguir as etapas descritas abaixo:

1. Acesse o site do Gmail, clique em Criar conta e selecione se a conta será criada para você ou para o seu negócio;

2. Preencha os dados do campo nome e sobrenome, e em seguida escolha o nome desejado para o seu e-mail (você pode usar ponto como separador, caso queira, como “seu.nome@gmail.com”);

3. No campo Senha, digite a combinação desejada. O ideal é fazer uma sequência de números, caracteres especiais e letras para deixá-la mais forte;

4. Clique em confirmar, depois em próximo e sua conta estará criada;

5. É válido adicionar um outro email de recuperação, caso tenha, e também informar sua data de nascimento, gênero e telefone celular (este é opcional). Feito isso, você vai receber um código para confirmar a criação do endereço eletrônico.

Outlook

(Fonte: Outlook/Reprodução)Fonte: Microsoft

1. Para começar a criação de uma conta pelo serviço da Microsoft, acesse a página de login de contas do Outlook e clique em Crie uma;

2. Digite o endereço de email que deseja (você também usar mais de um nome todo junto ou separado com algum ponto, por exemplo) e clique em Próximo;

3. Defina uma senha para acesso da sua conta. Lembre-se de não utilizar uma combinação muito complicada, mas evite códigos óbvios (como a sua data de nascimento, por exemplo);

4. Continue o processo indicando seu nome, sobrenome, país e data de nascimento, clicando em Próximo ao final de cada procedimento;

5. A etapa final inclui digitar o código de verificação que você vai receber para concluir o processo de criação do seu email.

Yahoo

(Fonte: Yahoo/Reprodução)Fonte: Yahoo

1. Acesse o Yahoo! Mail e selecione a opção de criar uma conta;

2. Adicione seu nome, sobrenome e escolha o nome desejado para aparecer em seu e-mail;

3. Após a escolha do seu usuário, defina a senha (lembrando sempre de criar uma combinação forte misturando letras e números e fácil de ser memorizada);

4. Na tela seguinte, inclua o número de seu celular e a sua data de nascimento nos campos indicados;

5. Insira o seu gênero (caso queira), clique em Continuar e depois que receber o código, insira-o no campo correspondente para verificar sua conta e concluir o processo.

Email personalizado

Caso queira criar um email personalizado (com um endereço seunome@nomedasuaempresa.com, por exemplo), é preciso assinar algum tipo de serviço específico para essa finalidade.

Existem várias opções no mercado, como o G Suite. Este é um pacote corporativo do Google que permite fazer a personalização de correios eletrônicos para você e sua equipe. Usuários do Office 365 também podem criar um e-mail personalizado, mas é preciso pagar para ter um domínio antes de realizar essa ação.

Você conhece algum outro serviço gratuito para criar email? Compartilhe a sua opinião com os demais leitores no espaço mais abaixo destinado aos comentários.