Como fazer um PIX pelo app do Banco do Brasil

O Pix chegou como uma grande novidade para todos aqueles que gostam de transações financeiras descomplicadas. A ideia é que com apenas alguns toques nos aplicativos dos bancos e informações básicas seja possível realizar transferências de dinheiro gratuitamente e de forma instantânea para qualquer instituição financeira.

A ideia de incentivar o Pix é realmente descomplicar questões burocráticas relacionadas a finanças. Nesse sentido, vamos fazer uma série de artigos ensinando você a lidar com o Pix em todos os principais apps bancários do país.

Pix no Banco do Brasil

Ao acessar o aplicativo do Banco do Brasil, é preciso fazer login com os dados básicos da conta.

Em seguida, toque no ícone do Pix, localizado na página inicial do Banco do Brasil. Ao fazer isso, o aplicativo vai redirecionar o usuário à página do Pix, na qual alguns itens básicos poderão ser visualizados.

Nessa página, há três abas que servem para realizar as transações. Uma delas é referente à leitura de QR Code, que pode auxiliar no pagamento instantâneo por meio de leitura digital, tanto em estabelecimentos comerciais quanto para pessoas.

A segunda aba se refere à forma de pagamento propriamente dita. Clicando nesse item, o usuário poderá realizar as transferências em qualquer dia e horário. A terceira aba é feita para solicitar pagamentos de determinados contatos.

O acesso rápido, localizado logo abaixo, mostra três itens: cadastramento de chave, as chaves do usuário já cadastradas e também a possibilidade de portabilidade de chave.

O aplicativo do Banco do Brasil também dá uma opção interessante de QR Code chamada “Pix copia e cola”. Ela serve para que o usuário possa colar o código alfanumérico de uma cobrança recebida por meio de aplicativos como o WhatsApp ou Telegram, por exemplo.

Cadastrando as chaves do Pix no aplicativo

As chaves servem ao Pix como um código para que as transferências e pagamentos sejam realizados sem a necessidade de se saber o número da conta, agência e dígito das pessoas que estarão envolvidas na transação. Mais um ponto a favor dessa nova ferramenta, que promete, de fato, trazer facilidades práticas aos seus usuários.

Para criar as chaves — que podem ser o CPF, e-mail, número do telefone celular do usuário e/ou um código aleatório gerado pelo aplicativo — basta clicar em cadastramento de chave.

Clique na opção desejada (entre CPF, e-mail ou número do telefone celular). Em seguida, escolha qual das contas disponíveis no aplicativo do Banco do Brasil serão vinculadas ao Pix, pode ser conta-corrente ou conta poupança.

O aplicativo vai confirmar o cadastramento. Após realizar essa ação, a chave poderá ser vista na aba Minhas Chaves.

Banco do Brasil: realizando uma transferência pelo Pix

Com as chaves devidamente cadastradas, chegou a hora de realizar uma transferência. Por meio do menu do Pix do Banco do Brasil, é necessário escolher qual é o formato da transação. No caso da transferência, basta clicar em Pagar com Pix.

Em seguida, o aplicativo vai te direcionar para uma página na qual serão colocados os dados de destino. Você pode buscar por contatos, por Chave Pix ou dados da conta. Escolha a opção mais adequada à sua necessidade e clique em avançar.

Na próxima tela, coloque o valor e a descrição da transação. Em seguida, confirme todos os dados, insira sua senha e conclua a sua transferência. Pronto! O dinheiro vai cair instantaneamente na conta de destino.

O Banco do Brasil ainda permite que o comando de voz, incluso no smartphone, possa comandar o Pix e realizar as transações. Para incentivar seus clientes a utilizar o Pix, o banco também está realizando uma promoção que vai sortear diversos prêmios em dinheiro. O regulamento completo está disponível no site oficial da campanha promocional.

Gostou dessa funcionalidade? Já está utilizando o Pix nas suas transações financeiras? Não deixe de comentar o que está achando sobre isso.