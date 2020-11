Como funciona o Google Chromecast

O Google Chromecast já está no mercado desde 2013 e é um completo sucesso, permitindo que a tecnologia da Smart TV funcione com mais pessoas.

O ramo de Smart TV começou a crescer consideravelmente no Brasil devido à praticidade da tecnologia. Por meio dela, é possível acessar a internet diretamente pela televisão, sendo uma ótima alternativa para quem gosta de assistir produções do streaming, como Netflix, Amazon Prime, HBO e Globoplay, pois a tela maior proporciona uma experiência mais confortável.

No entanto, para as pessoas que já têm uma TV convencional e não querem gastar muito dinheiro no processo de substituí-la, e é aí que o Google Chromecast pode ajudar.

Como o Google Chromecast funciona?

O Chromecast opera a partir da entrada HDMI das televisões, levando a Smart TV por meio da conexão Wi-Fi do usuário. Por isso, a qualidade das imagens mostradas pode ser fraca em alguns casos, pois depende exclusivamente da rede conectada, então, antes de usar o Chromecast, é preciso ter isso em mente!

Após a conexão, o conteúdo escolhido pelo usuário é espelhado através do Chromecast, levando a imagem e áudio de um dispositivo direto para o outro.

(Fonte: Google/Divulgação)Fonte: Google

O que posso fazer com o Chromecast?

O dispositivo dá acesso a uma lista de aplicativos e também alguns jogos mais simples. Na primeira categoria, é válido destacar os serviços de streaming, como mencionamos anteriormente, mas também outras plataformas de grande renome e usadas com frequência, como o Spotify e Apple Music, para ouvir música, ou até mesmo o YouTube para assistir milhões de vídeos disponíveis.

Já em relação ao segundo eixo, exibindo os jogos leves que podem ser rodados diretamente através do Chromecast, podemos mencionar o Just Dance Now, para quem gosta de dançar sozinho ou acompanhado, e também o Diamond Diaries Saga, um jogo mais calmo para quem está em busca de algo no estilo Candy Crush.

A maior parte desses jogos e aplicativos pode ser encontrada diretamente na Google Play Store, o que facilita bastante o processo de busca, mas existem também algumas exceções.

Para não restar dúvidas, a dica mais prática é que o usuário procure sempre pelo símbolo do Chromecast – uma tela e três traços no lado inferior esquerdo, representando a ideia de transmissão. Qualquer aplicativo ou jogo que apresente esse símbolo, mesmo que seja externo à Play Store, pode ser espelhado através do Chromecast diretamente para a sua televisão, fazendo dela uma Smart TV.

(Fonte: Google/Divulgação)Fonte: Google

Chromecast 1, 2, 3 e Ultra: qual a diferença?

Como dissemos anteriormente, o dispositivo da Google está disponível no mercado desde 2013 e passou por algumas adaptações ao longo do tempo.

Além do design, existem também características referentes ao modo de funcionamento do Chromecast, que segue em evolução para conseguir transmitir vídeos com uma qualidade cada vez melhor. É o caso do modelo Ultra que suporta vídeos em até 4K, um avanço marcante, mas que ainda não está disponível no Brasil.

Por isso, o que temos de mais recente é o Chromecast 3, que suporta vídeos com qualidade em Full HD e conexão Wi-Fi de 5 GHz, visando oferecer ao usuário a experiência mais limpa possível.

Em contraste a isso, o Chromecast 1, o modelo mais antigo, só conseguia suportar rede Wi-Fi de até 2,4 GHz, deixando clara a evolução feita desde então.

O dispositivo possui um ótimo custo-benefício, principalmente se considerarmos que ele funciona apenas através da entrada HDMI de uma TV, sendo opção mais viável do que comprar uma Smart TV em si. Com uma boa conexão Wi-Fi, o Chromecast torna-se ainda melhor!