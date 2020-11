Plataforma de pagamentos pertencente ao Mercado Livre, o Mercado Pago oferece diversos serviços aos usuários, que podem enviar e receber dinheiro, pagar compras em lojas online e físicas, adquirir créditos para celular e Bilhete Único, entre outras coisas.

Recentemente, o serviço também passou a funcionar como conta digital com rendimento de 100% do CDI, segundo a empresa, além de ter aderido ao PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

Outro público atendido pela carteira digital são os microempreendedores. Ela disponibiliza soluções para quem trabalha com vendas pela web ou presencialmente, como a maquininha de cartão Point.

A plataforma também funciona como uma conta corrente digital.Fonte: Mercado Pago/Divulgação

A seguir, explicamos um pouco mais sobre como funciona o Mercado Pago.

Como funciona Mercado Pago

Criado inicialmente para facilitar o gerenciamento das vendas feitas no Mercado Livre, o Mercado Pago acabou se transformando em uma carteira digital com vários serviços, para qualquer pessoa.

Disponível em versão web e app para Android e iOS, a plataforma permite o cadastro de cartões de crédito e a adição de dinheiro, para que o usuário adquira serviços digitais, pague contas, boletos e assinaturas e até faça pagamentos presenciais, por QR Code.

Tela inicial do app.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Outra forma de usar o saldo da carteira digital é por meio do cartão Mercado Pago. Gratuito, ele funciona como um cartão pré-pago, podendo ser utilizado em compras online e lojas físicas.

Fazendo compras e pagamentos

Na opção de compras pelo Mercado Pago, é possível adquirir vários serviços online. Neste exemplo, vamos simular a compra de créditos para Google Play (os passos são basicamente os mesmos para qualquer opção). Confira:

1. Abra o app Mercado Pago;

2. Toque nas três linhas paralelas, no canto esquerdo superior, para abrir o menu, e escolha a opção “Pagar”;

Menu do app Mercado Pago.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

3. Selecione “Comprar crédito online” e pressione “Google Play”;

Selecione o serviço desejado.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

4. Marque a opção de vale-presente desejada e siga as orientações para finalizar a compra.

Escolha o valor do crédito.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Outra opção bastante utilizada é a de pagamento de boletos. Para tanto, basta escolher “Pagar boletos e tributos” no menu e optar entre “Digitar” ou “Escanear”. Logo após, confirme o pagamento com o saldo em conta ou cartão de crédito.

Pagamento de boleto.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Já para pagar com QR Code, toque em “Pague com QR”, na tela inicial, e verifique as lojas mais próximas com esse serviço. Quando estiver no estabelecimento, abra o app, toque em “Código QR” no menu, faça o escaneamento e escolha a forma de pagamento.

Adicionar, transferir e retirar dinheiro

Você pode adicionar dinheiro no Mercado Pago de três maneiras: via TED (crédito no mesmo dia), na casa lotérica (creditado em até uma hora) e depósito por boleto (dinheiro na conta em até dois dias úteis). Na tela inicial, toque em “Adicionar dinheiro”, escolha a melhor alternativa e siga as instruções.

Formas de adicionar saldo à sua carteira virtual.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Se o usuário quer fazer transferência para outra conta, é só tocar em “Transferir dinheiro” e escolher entre enviar para outro usuário da plataforma ou por TED. Em ambos os casos, o procedimento é gratuito.

Transferência pelo Mercado Pago.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

E se é necessário ter o dinheiro em espécie, a plataforma permite sacar nos caixas da rede Banco24Horas, usando QR Code ou o cartão. Neste caso, é cobrada uma taxa.

Vale lembrar que quem vende pelo app ou no Mercado Livre tem o dinheiro creditado diretamente na carteira virtual.

Cartão Mercado Pago

Além do celular e do computador, também é possível movimentar o saldo do Mercado Pago utilizando o cartão da plataforma, emitido gratuitamente. A única taxa cobrada é na hora de sacar o dinheiro.

O novo cartão Mercado Pago tem bandeira Visa.Fonte: Mercado Pago/Divulgação

Recentemente, a empresa lançou um novo modelo de cartão, com versão física e virtual, que está sendo liberado gradualmente para os usuários. A solicitação pode ser feita na aba “Cartões”.

Maquininha de cartão do Mercado Pago

Uma das soluções para microempreendedores oferecidas pela empresa é a maquininha para recebimentos no débito e no crédito. São quatro modelos comercializados atualmente, para diferentes perfis de negócios.

Maquininha Point.Fonte: Mercado Pago/Divulgação

A solicitação pode ser feita no site do Mercado Pago.