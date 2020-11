Como gravar chamadas no celular Android

Apesar de a frequência com que ligações telefônicas são feitas ter diminuído com o passar do tempo, elas ainda são muito usadas, principalmente para conversas de caráter emergencial. Você sabe gravar chamadas?

A Google começou a disponibilizar uma função na própria ligação que permite gravá-la sem a necessidade de instalar um aplicativo externo.

Como gravar chamadas no Android

Primeiro é preciso conferir se o aparelho tem o app Telefone, da Google, instalado e atualizado na versão mais recente. Para isso, basta consultar a Play Store.

Feito isso, partimos para a parte prática. Ao fazer ou receber uma ligação, na tela principal são mostradas diversas opções, como colocar a chamada no viva voz e abrir o teclado numérico; agora também está disponível a ferramenta de gravação.

Ao clicar nessa opção, o sistema exibe uma mensagem sobre questões de segurança, afinal quando uma ligação é gravada ambas as partes devem estar cientes, já que é um momento privado. Com isso, existe também risco de exposição ao público, processos jurídicos e muito mais, então é preciso estar atento.

Quando a conversa chegar ao fim ou você decidir parar a gravação, basta pressionar novamente o botão na tela da chamada e ela ficará salva no dispositivo.

É importante ressaltar que nem todos os celulares Android têm, de imediato, a função de gravação, pois ainda está sendo testada e distribuída aos poucos, usando o feedback de alguns usuários para saber o que está dando certo e o que precisa melhorar antes da liberação final.

Acessar as gravações

Para conseguir escutar os arquivos salvos no Android, basta abrir o app Telefone e procurar o histórico de ligações para ter acesso a todas as gravações feitas e salvas no aparelho. Você pode ouvi-las ao clicar na opção “Tocar”. Caso haja alguma dispensável, basta apagá-la deslizando o arquivo para a esquerda. Se acabar selecionando a gravação errada, é possível cancelar a alteração.

Pixabay

Como gravar chamadas em celulares Xiaomi

É importante reforçar que algumas marcas já disponibilizam a própria ferramenta de gravação de chamadas, como a Xiaomi. Para os dispositivos com MIUI12, a versão atualizada do sistema operacional da Xiaomi, o recurso está disponível na tela de chamada quando uma ligação é feita ou recebida. Para gravá-la, basta tocar em “Gravar”.

Outro ponto importante é que a gravação só começa quando a ligação é atendida; enquanto o número está sendo discado ou em caso de ser colocada em espera, a função não funciona.