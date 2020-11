Como ler mais rápido e fixar melhor o assunto

A leitura é uma atividade fundamental aos estudos. No entanto, a depender do material de estudo, ler pode ser cansativo e demorado. Apesar disso, não é possível abrir desse processo. O que o estudante pode fazer, então, é buscar formas de se tornar um leitor mais eficiente, ou seja, de ler mais rápido e ainda assim manter o nível de aprendizagem.

Aqueles que têm o hábito de leitura no dia a dia não só como obrigação, mas também como forma de entretenimento, por exemplo, costumam ser mais rápidos. No entanto, isso nem sempre depende de quem lê, mas sim do material lido. Textos mais simples facilitam a agilidade no tempo de leitura, mas textos teóricos que são mais densos exigem uma leitura mais lenta e atenciosa.

Pensando nisso, apresentamos algumas dicas abaixo que podem ajudar você a unir as duas coisas: uma leitura veloz e uma boa compreensão. Confira!

Dicas para ler mais rápido

Em primeiro lugar, busque o ambiente mais ideal possível para realizar suas leituras. Você precisa assegurar que terá silêncio e não sofrerá interrupções, pois estas atrapalham muito a leitura, de modo que muitas vezes é preciso retomar linhas que você já leu. Nesse mesmo sentido, evite manter a televisão ligada, ou mesmo as notificações das redes sociais no celular.

Caso ler rapidamente atrapalhe a sua compreensão, tente ler em voz alta. Para muitos, a leitura associada à audição ajuda a entender melhor o que diz o texto, o que ajuda a fixar melhor o assunto. Além disso, fazer uma leitura mais direcionada nos estudos é também uma boa opção. As técnicas de skimming e de scanning, por exemplo, trazem uma leitura por meio das palavras-chave do texto, de modo que o estudante pode buscar apenas a informação da qual precisa.

Por fim, estabelecer um plano de leitura é essencial para aqueles que têm dificuldades em focar. Assim, tente estabelecer pequenas metas diárias, como ler entre 15 e 30 páginas por dia. Após um tempo realizando leituras diariamente, o estudante ganhará mais agilidade na atividade.

