Como manter a atenção durante muitas horas de aula

Ficar concentrado por muito tempo é um desafio na vida de muitos estudantes. Aulas expositivas normalmente são longa e cansativas. Isso faz com que alguns se dispersem com mais facilidade. Ainda assim, há algumas dicas que podem ajudar a manter a atenção e tirar mais proveito das aulas.

O que fazer?

Em primeiro lugar, esteja bem alimentado. Ter uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para o bom desenvolvimento intelectual. Além disso, antes das aulas, evite comidas muito pesadas ou de difícil digestão. Desse modo, ficará mais fácil driblar a sonolência.

Assim como a alimentação, o descanso é fundamental. Por isso, durma bem. É durante o sono que as informações são processadas no cérebro e, assim, fixadas na memória. Dormir poucas horas por dia prejudica essa atividade e consequentemente o aprendizado.

Procure um lugar da sala longe de grupos e conversas paralelas. Essas costumam ser a principal fonte de distração. Esse tipo de comportamento prejudica não só a quem está conversando mais também ao resto do grupo.

Outro fator que prejudica o rendimento são os dispositivos eletrônicos, como os celulares. Lembre-se de só levar o telefone para sala se seu uso for imprescindível. Nesses casos, desligue as notificações dos aplicativos ou até mesmo o próprio aparelho. Isso vai criar obstáculos para a sua curiosidade.

Se possível, leia com antecedência os conteúdos que serão passados na aula para se familiarizar com os temas. Fazer isso dá o embasamento necessário para que você entenda melhor as explicações do professor e absorva o assunto com maior interesse.

Além disso, a leitura prévia permite que você identifique suas dúvidas e desse modo possa fazer perguntas em sala. Sempre que oportuno, participe das discussões propostas. É um bom momento para expor seu ponto de vista e também ouvir os seus colegas.

Não se esqueça de fazer anotações. Além de ajudar a manter a atenção, o que você escreve pode ser usado posteriormente como um importante material para estudo e consulta.

