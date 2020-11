Como manter a organização no home office

Com a pandemia, trabalhar home office foi a mais nova forma de manter empregos e empresas ativos.

Primeiramente, para tudo fluir da melhor maneira ou pelo menos da forma que você espera, devemos começar pela organização do local que você vai trabalhar, vai ser em um quarto reservado? Vai ser na sala? Na cozinha?

Ou seja, o importante é a organização dentro do espaço que você tem, até mesmo se morar com mais alguém, tiver filhos, eles também se adaptarem a nova rotina da casa.

Portanto entenderem que enquanto você estiver ali naquele espaço precisa de tranquilidade e privacidade.

Ao terminar a organização do home office, você vai verificar se ficou um lugar bacana de colocar o notebook, se a internet está funcionando legal e se tem somente o necessário que você precisa para o trabalho sobre ela.

Ou seja, uma mesa de trabalho e uma boa cadeira é o princípio de tudo, pois seu cérebro vai entender que ali é seu local de trabalho.

Tudo isso arrumado? Ok!

Agora vamos pra alguns pontos essenciais:

O tempo que você irá se dedicar ao seu trabalho é extremamente importante que você esteja focado e 100% disponível a fazer somente isso.

Sem deixar com que outras coisas, como redes sociais, TV, notícias, e outras coisas que tirem seu foco, possam te atrapalhar.

Reserve pelo menos 1 hora consecutiva de trabalho, sem parar para fazer mais nada que não seja pertinente ao serviço.

Prioridades na organização do home office

Faça uma lista com pelo menos duas colunas essenciais, as tarefas do dia, e a data de entrega.

Portanto quando houverem muitas tarefas em um dia só, você para, conversa com você mesmo, e analise quais são as mais importantes, quais podem ser adiadas, e filtra o que você pode fazer por dia com calma e eficácia, para apresentar um trabalho satisfatório no final do dia.

Cada pessoa tem uma realidade, adapta-se a sua, se organize da melhor maneira.

Pois não tem como separar a sua pessoa do pessoal e do profissional trabalhando em casa, você é um só, mas sim fazer uma junção dessas múltiplas funções e realizar as tarefas da forma mais bacana possível.

Alguma sugestão? Alguma dúvida? Só deixar nos comentários…