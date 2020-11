Como melhor o desempenho dos seus estudos?

O Estudo Efetivo

Conseguir estudar de uma forma efetiva todos os dias não é uma tarefa fácil. Algumas pessoas, tanto vestibulandos como concurseiros, passam horas e horas estudando e depois sentem que não absorveram nada do conteúdo.

O artigo de hoje vai te ajudar justamente nesse ponto, com algumas dicas para melhorar a sua perfomance.

Revisões

Não é somente um clichê dizer que as revisões são muito importantes para o seu estudo.

Quando você não revisa aquilo que estudou, o seu cérebro tende a guardar muito menos informações. Como consequência, você irá esquecer em pouco tempo tudo aquilo que estudou.

Por isso, faça revisões diárias. Ou, se você não tiver tempo, escolha um dia da semana e faça revisão do conteúdo estudado nos últimos dias.

Se organize

Se organizar é extremamente importante para obter uma alta perfomance nos estudos.

Separe todo o conteúdo que você deve estudar e organize-o com a ajuda de um calendário.

Você também pode fazer uso de uma agenda para ir riscando aquelas atividades que já foram feitas.

Recompensas

Para melhorar ainda mais a sua perfomance, é muito importante que você se recompense. Seja com uma viagem, com um dia de descanso ou mesmo com um bom filme no final do dia.

Você não pode enfrentar uma neurose constante todos os dias devido ao seu concurso ou vestibular que se aproxima. Estar calmo é essencial e as recompensas podem te ajudar nesse caso.

Exercícios

É praticamente impossível obter uma boa performance de estudos se você não colocar aquilo que estudou na prática.

Você não pode ficar só na teoria. Faça exercícios.

Outra dica muito valiosa e que ainda se encaixa nesse tópico é fazer as provas anteriores. De preferência, simulando as condições reais da prova.

Assim, você faz exercícios e, ao mesmo tempo, se acostuma com o ambiente que irá encontrar no tão esperado dia da prova.