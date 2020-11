Como montar um cronograma de estudos

Estudar para um concurso ou vestibular exige boa organização e planejamento prévio. Nesse sentido, montar um cronograma pode ser eficiente para um processo de aprendizado mais dinâmico. No cronograma você poderá distribuir as disciplinas e os horários disponíveis. Desse modo, poderá priorizar os conteúdos mais importantes e potencializar seu desempenho.

Veja abaixo alguns dicas para montar o seu!

1. Considere a sua rotina

Em primeiro lugar, antes de começar a desenvolver sua ideias, seja no papel ou numa planilha, analise sua tarefas diárias e calcule quanto tem de tempo livre e como pode aproveitá-lo. Desse modo, poderá redirecionar melhor as horas para as atividades de estudo.

2. Tenha objetivos

Estabeleça as metas que deseja alcançar. Um jeito interessante de fazer isso é por dividir as matérias que precisa estudar num calendário, então, usar um quadro com as datas ou em um planner pode ajudar muito.

3. Estabeleça horários fixos

Após descobrir quanto tempo livre tem durante o dia, pense em como preenchê-lo com estudo e leituras preparatórias. Desse modo, você poderá aproveitar o tempo no transporte público, numa sala de consultório ou após o trabalho.

4. Procure um bom ambiente de estudo

Ter um cantinho adequado para suas demandas é fundamental. Lembre de procurar um lugar organizado, limpo e silencioso, pois ter um ambiente confortável vai te ajudar a manter o foco e driblar o cansaço.

5. Selecione um método de estudo

Desenvolver uma metodologia pode ser a chave para a sua aprovação, então não esqueça de inserir isso no seu cronograma. O método ideal é você que define de acordo a seu ritmo de aprendizado. Além disso, você pode intercalar os métodos no seu quadro de estudos.

8. Se prepare para imprevistos

Lembre-se de que existem fatores que nem sempre poderá controlar. São muitas as variáveis que podem interromper ou adiar seu cronograma. Sendo assim, não desista da sua rotina. Tente compensar o conteúdo perdido em outro momento oportuno.

7. Reserve tempo para descansar

Tentar aprender muitas informações ao mesmo tempo compromete a compreensão. Por isso, ao invés de passar horas estudados sem pausa, tire um tempo para descansar. Tenha uma rotina de sono de pelo menos 8 horas por noite e acrescente momentos curtos entre os blocos de estudo do seu cronograma.

