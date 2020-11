Como postar Instagram Stories pelo computador

O Instagram pode ser acessado com mais facilidade pelo smartphone, mas ele também possui uma versão para navegador. Este último é mais limitado, pois não permite realizar postagens diretamente, mas existem outros meios que podem ser utilizados para publicar no Instagram usando o PC.

Mas como é possível postar no Instagram Stories pelo computador? Existem métodos diversos e alguns acabam saindo de circulação depois de um tempo, mas aqui trazemos o tutorial para você que quer postar sua história em 2020. Confira o passo a passo:

1. Abra o Google Chrome em seu computador e digite instagram.com na barra de pesquisas.

2. Faça seu login na plataforma.

3. Usando o botão direito do mouse, clique em qualquer lugar da tela e procure a opção “Inspecionar”. Ao encontrar, basta selecioná-la.

4. Uma pequena faixa de informações será exibida na parte inferior da janela. É preciso encontrar a ferramenta “Toogle Device Toolbar”, disponível, em alguns casos, pelo atalho Ctrl + Shift + M. Ao clicar, o site do Instagram agora é mostrado como se estivesse sendo visto pelo celular.

5. Geralmente, as informações não são carregadas completamente. Para que a página seja mostrada da forma correta, basta recarregá-la. Assim, será possível encontrar os botões em que o upload dos stories pode ser feito.

6. Como tudo está sendo exibido exatamente como o Instagram para celular, basta clicar no símbolo da câmera, localizado no lado superior esquerdo, e selecionar o arquivo que você deseja postar em seu story.

Ajustando a imagem

Como o upload será feito direto pelo PC, é preciso ficar atento às configurações para que o arquivo seja posicionado da forma certa. Se não, é possível que fique cortado quando visto pelo celular ou apresente uma formatação diferente do esperado.

Caso a visualização da página ainda não seja ideal, é possível fazer algumas alterações para deixar o acesso confortável, com a interface mais parecida com a qual você está acostumado a ver no celular.

Para isso, basta acessar a barra mostrada no canto superior da tela. São dadas diversas opções de personalização, sendo que a primeira oferece alguns dos principais modelos de smartphone como Moto G e algumas variações do iPhone. É possível ir verificando as configurações mostradas e selecionar aquela que mais se parece com a que você costuma usar.

Fonte: Editado

Além disso, o Instagram também oferece a possibilidade de mexer diretamente no zoom da tela, mostrando as publicações mais próximas ou distantes.