Como preparar sua loja virtual para o Natal?

Talvez você já tenha se assustado, ao ver que algumas empresas já estão preparando sua loja virtual para o Natal.

Porém, nunca é cedo para começar a planejar o Natal, ainda mais depois de um ano como esse que vivemos, com tantas incertezas.

Antes de tudo, será preciso que faça um plano de negócios, estudando as vendas do ano anterior, selecionando os produtos com maior potencial de vendas.

Após isso, planeje as promoções e como atingirá o cliente com elas, através do marketing digital.

Preparando sua loja virtual para o Natal

Um fator muito importante na organização, são os prazos de entrega, é importante um bom planejamento de logística para que o cliente não receba o produto com atraso.

Seria muito desagradável receber um presente de Natal fora da data.

Para isso, deixe bem claro que, caso ele compre fora da data limite, poderá receber com atraso. Estipule essa data e deixe visível no seu site.

Vivemos um ano altamente competitivo, portanto, pense de qual forma poderá aplicar seu desconto, seja na entrega gratuita ou em promoções no próprio produto.

Lembre-se que, o consumidor mudou muito sua visão perante o consumo de produtos, e estão bem mais exigentes.

Atualização do catálogo

Verifique se o catálogo da sua loja virtual está devidamente atualizado com todos os produtos que tem em estoque.

Para atualização do catálogo o lojista deve saber:

quais produtos são mais vendidos em sua loja

os produtos mais pesquisados no google

os mais vendidos na internet em geral

uma análise da propaganda da loja nos últimos três meses

quais as palavras-chaves mais usadas no google para chegar até a sua loja

Fornecedores

Primeiramente, garanta que esse fornecedor, seja ele já um fornecedor da sua loja ou um novo, vá entregar seus produtos dentro do prazo.

Geralmente, o fornecedor tem muitos clientes, e pode te prometer algo que não vai cumprir, portanto, certifique-se que realmente ele terá condições de cumprir o prometido.

Porém, caso sua loja virtual não tenha um fornecedor fixo, já é o momento de começar a montar seu estoque, para garantir que terá os produtos desejados.

Ou seja, um planejamento nesse momento é o ideal, tanto financeiro quanto logístico.

E por fim, uma dica muito importante, é a divulgação da sua loja, não economize em publicidade, invista no marketing da sua loja virtual, afim de garantir um bom retorno.