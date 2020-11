Como Rafael dos Anjos evitou que UFC Vegas fosse o ‘UFC das zebras’ e repetisse feito de 2018

No último sábado (14), Rafael dos Anjos retornou ao peso leve do UFC com muito estilo, dominando e vencendo Paul Felder com muita autoridade, apesar da decisão dividida que gerou bastante polêmica. O brasileiro também evitou que o UFC Las Vegas 14 fosse o “UFC das Zebras”.

No card principal do evento deste final de semana, até a luta principal, todos os favoritos pelas casas de apostas pré evento haviam sido derrotados. Kay Hansen foi derrotada por Cory McKenna, Brendan Allen foi nocauteado por Sean Strickland, Miranda Granger perdeu na decisão para Ashley Yoder e Abdul Razak Alhassan foi derrubado em 30 segundos por Khaos Williams.

Na luta principal, porém, Rafael entrou como favorito, dominou as ações e venceu, evitando que o evento repetisse um feito que não acontecia desde o UFC 226, em 7 de julho de 2018, quando todos os lutadores considerados zebras no card principal saíram vencedores.

Rafael dos Anjos acerta soco em Paul Felder no UFC Vegas 14 Jeff Bottari/Zuffa LLC

Naquela ocasião, Khalil Rountree Jr abriu o card nocauteando Gökhan Saki. Na sequência, Anthony Pettis venceu Michael Chiesa por submissão. Na decisão, Mike Perry venceu Paul Felder. No co-evento principal, Derrick Lewis derrotou Francis Ngannou na decisão dos juízes.

No evento principal, Stipe Miocic colocou seu cinturão do pesado para jogo contra o então campeão do meio-pesado Daniel Cormier, que venceu por nocaute ainda no primeiro round e se tornou campeão das duas categorias.