Free Fire é um dos jogos grátis de maior sucesso nos celulares graças ao seu gameplay battle royale extremamente acessível. Ainda assim, para vencer as partidas e se destacar, é preciso aprender habilidades e técnicas mais avançadas, como subir capa!

Subir capa consiste no ato de ajustar a mira manualmente a fim de deslocar o cursor até a cabeça dos rivais, garantindo que os seus tiros sejam ainda mais letais. Basicamente você se adianta ao recuo de mira causado pelos disparos, garantindo que já no primeiro tiro cause o máximo de dano com um headshot.

Como subir capa no Free Fire

A forma mais conhecida de subir capa envolve mexer nas configurações internas do jogo e recalibrar algumas opções em seus menus. A principal mudança a ser feita é na sensibilidade dos controles, optando por deixá-la mais alta. Assim, você consegue subir a mira mais rápido na hora de dar os primeiros tiros!

Coloque a sensibilidade no máximo para mirar mais rápidoFonte: Garena

No tipo de mira, o padrão serve para mirar automaticamente no peito dos inimigos. Isso faz com que a mira se realinhe para lá a cada novo tiro, e você precisa subir capa para poder mirar na cabeça o mais rápido possível. Por fim, é uma boa ideia mudar o posicionamento de botão para colocar a mira mais próxima do disparo, além de mudar o tamanho dos botões, colocando a área de disparo do tamanho do seu dedo.

As melhores armas para vencer

Subir capa é especialmente útil quando os seus inimigos não estiverem com capacete, já que o dano do headshot é o bastante parece acelerar bastante as baixas. Se estiver procurando pelas melhores armas para usar a sua nova técnica, aposte em rifles de assalto com o FAMAS, SCAR, AK ou M4A1, que são as escolhas favoritos dos jogadores mais hardcore no cenário competitivo.

Os rifles são as melhores armas para subir capa no jogoFonte: Garena

Usando essas configurações e um pouco de treino, rapidinho você vai conseguir subir capa e vencer mais partidas! Se você é fã de Free Fire, que tal comemorar o aniversário de três anos do jogo com um personagem grátis? Mas fique ligado, pois foi encontrada uma brecha que permite invasões de contas! Você é fã do jogo? Vai usar as nossas dicas? Comente a seguir!