Como tirar print da tela no PC

O recurso de captura do PC, que permite congelar a tela em imagens dos mais variados formatos, pode ser muito útil para quem precisa criar um tutorial, compartilhar um atalho para alguma função do sistema ou até mesmo registrar uma mensagem de erro.

Os PCs têm o recurso integrado nativamente, podendo ser acessado pelo teclado ou por atalhos e softwares dedicados que oferecem mais opções para as capturas, como selecionar apenas uma área da tela, uma janela específica ou gravar em vídeo a área de trabalho.

Tecla dedicada

A maneira mais simples de fazer um print é utilizando a tecla “Print Scr” do teclado (Print Screen ou Print Sc, dependendo do modelo). Por esse caminho, a captura fica automaticamente armazenada na área de transferência do sistema, permitindo que seja colada no Paint, por exemplo.

Também é possível colar a captura no corpo de um e-mail, na janela de um mensageiro e afins. Se preferir utilizar o Paint, pode salvar o arquivo em qualquer um dos formatos suportados pelo software.

Print da tela do navegador colado no Paint.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Atalhos para print

No Windows, é possível utilizar dois atalhos para as capturas. O primeiro é tecla Windows+Print Screen, que realiza a captura e a armazena automaticamente na pasta de imagens. O segundo é tecla Windows+Shift+S, que permite selecionar uma área, acionando um menu de captura do sistema que é exibido no Windows 10.

Ferramenta de Captura

Outra opção disponível no sistema operacional da Microsoft é a Ferramenta de Captura, com usabilidade facilitada e que permite fazer a captura da tela inteira ou de uma área específica por meio do modo de seleção. Para acessar o recurso, pode-se utilizar o campo de busca da barra de tarefas do sistema digitando “ferramenta de captura”. Ao clicar no app, uma nova janela é exibida: em “Novo” é possível iniciar uma nova captura da tela.

O campo “Modo” permite selecionar como capturar a imagem, escolhendo entre as opções “Recorte de formato livre”, “Captura retangular” (a modalidade padrão), “Captura de janela” e “Recorte de tela cheia”. Ao iniciar uma captura, o ponteiro do mouse muda para uma cruz que delimita o espaço da captura; ao soltar o botão do mouse, uma nova janela com a captura é aberta, permitindo que o conteúdo seja salvo no formato desejado.

Janela da Ferramenta de Captura do Windows 10.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Softwares dedicados

Existe, ainda, a possibilidade de utilizar softwares dedicados para captura de tela. Há diversas opções para download gratuito, como ShareX, Snagit e Screennink. Cada programa pode trazer recursos específicos que facilitam a captura e o compartilhamento dos arquivos, assim como opções de edição e manipulação das imagens.

Tela inicial do software de captura ShareX.Fonte: Divulgação/ShareX