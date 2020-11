Como votam os peões na próxima roça? Veja especulações

Solitários, eles sugeriram votar um no outro como forma de protesto. “O nosso voto não vai mudar em nada”, riu Biel. “Deixa a galera quebrar a cabeça”, concordou Juliano.

Os dois conversaram pela manhã sobre a saída de Luiza Ambiel há algumas semanas. Juliano reforçou que quer ir para roça para sentir o que o público está pensando.

Mesmo afirmando que ir para a roça lhe daria uma motivação no jogo, o jornalista esportivo não consegue disfarçar sua apreensão sobre a berlinda. No início da tarde de hoje, Juliano desabafou com Lucas Selfie e disse acreditar estar praticamente na roça.

Minha preocupação hoje é alguma coisa dar errado com a roça. Tipo assim, 99% de chances de ir.”

Lidi, a preocupada 2!

E não é só Juliano que tem tanta certeza sobre estar na mira da casa. Lidi Lisboa também acha que estará na roça e afirmou sua teoria para Stéfani, Raissa e Mirella.

Eu vou estar na roça, amor. É óbvio. Toda roça eu estou ‘perigando’. Toda roça eu perigo. Tô acostumada. Se tiver que voltar, eu volto, se tiver que ir embora, eu vou”.

As prioridades de Lucas

Foi uma semana difícil para Lucas, mesmo tendo sido o ganhador da prova de fogo. O apresentador foi pressionado por Raissa e Stéfani, que questionaram suas prioridades.

Em uma conversa sobre o resta um, ele opinou que a dinâmica virou uma questão de sorte. “Eu posso salvar a Raissa, o Lipe”, e foi interrompido pela modelo, que disse saber que não é uma prioridade dele.

Ele se irritou com a postura dela, que foi chorar com Sté e Mirella. Só que Lucas não tem muita paciência e foi conversar com Lipe sobre a discussão. "Falei para ela passar amanhã em horário comercial, porque eu tô com preguiça", disse, causando risadas em Lipe e Biel. Outra cobrança com a qual o youtuber teve de lidar foi a de Stéfani, que se irritou por não se sentir uma prioridade para o amigo. Na tarde de ontem, o apresentador revelou a Sté seus sentimentos com as pressões do jogo. Ele aconselhou a amiga a não se deixar afetar tanto assim, como aconteceu quando ela foi puxada para a baia. "As pessoas que gostam de você já entenderam o que você tá pensando", disse. "O que adianta você ficar mais dias mal por causa disso? Você só vai se prejudicar", ponderou. Ele também ressaltou que eles nunca sentaram no banquinho da roça e que devem permanecer assim. O voto da fazendeira Jakelyne não deixou transparecer ainda em quem votará. Porém, todos acreditam que seja em Biel e Juliano. Mariano avisou a amada para ficar esperta, já que os dois mudaram o comportamento com ela após a última prova do fazendeiro. Com a união da casa e o poder da chama vermelha garantindo ao peão escolhido por Lucas (ou a ele mesmo) a chance de mandar alguém direto para a roça, como será que fica a berlinda da semana? Descobriremos daqui a pouco.

