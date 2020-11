Comparação de AC Valhalla: veja diferenças entre PS5 e Xbox Series X/S

A nova geração chegou e muitos fãs e possíveis consumidores estão famintos para ver comparativos entre os novos consoles da atual geração: PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, já que, desta vez, temos máquinas que apostam em abordagens diferentes (como a diferença de 12,2 Teflops do Series X para os 10,28 Teralops do PS5) . Dessa vez, o Digital Foundry analisou Assassin’s Creed: Valhalla nas novas máquinas e trouxe um comparativo gráfico e de performance do game multiplataforma nos três videogames.

O canal, especialista técnico em jogos, revelou que jogo roda em 4K dinâmico no Xbox Series X e PlayStation 5 (com visuais idênticos) em 60 fps e em 1440p dinâmico e em 30 fps no Xbox Series S (que tem sombras e distância de renderização menores). Contudo, raramente o título fica em 4K e varia bastante na casa dos 1700p, com quedas até 1440p; no Series S, a resolução frequentemente fica um pouco acima dos 1080p quando há muitos elementos na tela.

De acordo com o Digital Foundry, Assassin’s Creed Valhalla roda de forma muito similar no PS5 e Xbox Series X, mas há duas diferenças: em uma única cena, o PlayStation 5 manteve resolução maior, com 1728p, enquanto o Xbox Series X estava em 1440p; e, além disso, o console mais poderoso da Microsoft parece ter quedas abaixo de 60 fps mais frequentes, principalmente em dois momentos. Em um deles, o PS5 mantém 60 fps com alguns screentearing, enquanto o Xbox Series X se mantém na faixa dos 52 fps com bastante screentearing; no outro, quando o jogador acende uma tocha durante uma missão, o PS5 se mantém em 60 fps, mas o Xbox Series X tem quedas até 45 fps. Confira:

No Xbox Series S, por rodar em 30 fps, há pouquíssimos problemas, como raros screentearing. Entretanto, a resolução tende a cair bastante e ficar próximo de 1080p, conforme reportado acima. Além disso, todas as versões tem um problema de velocidade de câmera que, na prática, pode aparentar quedas de frames que não existem.

Vale ressaltar que Assassin’s Creed Valhalla é um jogo multiplataforma e entre gerações, dependendo da Ubisoft retirar o melhor de cada console – e não necessariamente comprovando que um console é mais poderoso que o outro, já que o resultado pode variar em outros jogos.