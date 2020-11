Comprometimento – A Chave do Empreendedor

O comprometimento no Empreendedorismo

O comprometimento é um fator importante dentro do empreendedorismo, No entanto, será que todo o empreendedor entende o que é ser comprometido?

Um empreendedor comprometido entende a necessidade do negócio, bem como atua de forma planejada.

O comprometimento é com o negócio de forma holística

Entretanto, o comprometimento não se resume a estratégias, e sim ao compromisso do gestor com o negócio.

Sendo assim, um empreendedor comprometido, precisa entender que para que possa de fato atuar estrategicamente deve entender como funciona toda a sua empresa. Assim sendo, deve entender todos os processos, inclusive os operacionais.

Todas as áreas e todas as tarefas devem ser conhecidas pelo empreendedor

Dentro de um empreendimento é importante entender o que ocorre em todas as áreas, bem como em todas as tarefas.

Isso porque embora o empreendedor seja um gestor, é cabível que ele conheça a operação do seu negócio.

No entanto, além de conhecer a operação, um empreendedor precisa se comprometer com a sua equipe.

A equipe deve estar no planejamento

Certamente o comprometimento com a equipe significa o seu comprometimento com a empresa. Assim sendo, se comprometer com a sua equipe significa incluir as demandas de forma estratégica no seu planejamento.

Por isso ser um empreendedor engajado requer estratégia, no entanto, requer conhecimento sobre o seu negócio em todas as vertentes.

Todos se envolvem no mesmo objetivo

Assim sendo, o comprometimento do empreendedor é com os objetivos, a equipe e o planejamento. Ao passo que então signifique o comprometimento com o cliente.

Uma vez que se o empreendedor envolver a equipe, e se envolver em todas as ações da empresa, todos estarão no mesmo objetivo. Sendo esse objetivo oferecer a melhor experiência ao seu cliente final.