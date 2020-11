Concurso Aeronáutica: 7 passos para se preparar

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a abertura de um novo edital de concurso Aeronáutica. Nesse certame, a entidade visa preencher 813 vagas temporárias para prestação do serviço militar voluntário. A saber, essas ocupações valerão para diversas regiões do país.

Com salário inicial fixo de R$ 3.825, as vagas se distribuem para profissionais com formação em nível técnico e médio. Vale a pena conferir mais informações e dicas para pensar se é o concurso ideal para você. Acompanhe o post!

1 – Conheça o cargo almejado

O concurso Aeronáutica atual vai oferecer vagas para nível técnico em diversas áreas. Além disso, terá um cargo para nível médio.

Antes de escolher o cargo para prestar o concurso, deve-se ter certeza de que se trata da melhor alternativa para você. Pesquise sobre as atribuições, os deveres e direitos, a rotina de quem trabalha nessa função, os benefícios, além da possibilidade de uma progressão na carreira.

Vagas para nível técnico:

administração

cartografia

comunicações

desenho

eletricidade

enfermagem

eletromecânica

eletrônica

informática

laboratório

logística

mecânica de aeronaves

meteorologia

nutrição e dietética

obras

produção de áudio e vídeo

processos fotográficos

pavimentação

química

radiologia

topografia.

Também haverá vagas para o cargo de motorista que exige formação de nível médio.

2 – Siga o edital do concurso Aeronáutica

O documento que traz todas as informações referentes ao concurso Aeronáutica e demais certames brasileiros é o edital. Assim que ele é divulgado você deve destrinchá-lo com muita atenção.

Veja nele quais as datas para inscrição, realização da prova, divulgação dos aprovados, etc. Além disso, confira tudo a respeito das vagas oferecidas, o que cairá na prova, assim como as exigências para os candidatos. Desse modo você já presta o concurso preparado.

3 – Invista em material específico

O concurso Aeronáutica e de demais carreiras militares requisitam um preparo bastante específico e condensado no que se refere aos conhecimentos cobrados.

De modo geral, candidatos que chegam na prova sem o estudo bem estruturado não têm muitas chances de passar na prova. Sendo assim, torna-se indicado procurar um bom curso preparatório ou então investir em materiais próprios para ingressar na FAB.

4 – Treine redação para o concurso

Apesar de ajudar muito, os materiais para concurso da Aeronáutica não focam na redação, parte integrante do certame. Desse modo, comece a se preparar também em relação a esse quesito, afinal, é uma parte da prova que tem potencial para reprovar você.

Teste-se fazendo redações sobre temas relevantes, estude a língua portuguesa, argumentação e leia bastante atualidades.

5 – Responda questões do concurso Aeronáutica

Há muitas provas anteriores de concursos da Aeronáutica disponibilizadas para que você teste os seus conhecimentos. Além disso, há programas de questões que trazem à tona os temas abordados geralmente em certames militares, ajudando você a se inteirar com o estilo de cobrança da banca organizadora.

6 – Valorize o cuidado com a saúde

Logo após a aplicação da prova em papel, os candidatos ao cargo da Aeronáutica passarão por exames médicos. No edital consta todas as exigências nesse âmbito, então de antemão você já consegue correr atrás do que pode não seguir os conformes. Como, por exemplo, um tratamento básico odontológico.

7 – Prepare seu corpo para o TAF

Outra parte que compõe o concurso da Aeronáutica é o Teste de Aptidão Física (TAF). Essa etapa consiste em provas para comprovar o desempenho dos candidatos em diversas atividades físicas, como corrida e natação, por exemplo.

Os treinos, a saber, também devem fazer parte de sua preparação para concursos militares, pois sem eles fica difícil de competir com os concorrentes.

De acordo com as informações liberadas pela FAB, as etapas que compõe esse certame são:

validação documental e avaliação curricular, de 30 de novembro a 11 de fevereiro;

inspeção de saúde e avaliação psicológica, de 29 de março a 9 de abril; e

teste físico, de 227 de maio a 7 de junho.

A saber, os aprovados se alocarão nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, há vagas para o Distrito Federal.

E então, tem interesse em se inscrever para o concurso Aeronáutica? Então faça a sua inscrição gratuita acessando o site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br entre os dias 06 e 18 de novembro. Boa sorte!