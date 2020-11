Concurso Bombeiros abre matrículas HOJE para nível médio com salário de R$6 MIL

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro abriu as inscrições do edital de concurso público (Concurso Bombeiros-RJ) para o preenchimento de 25 vagas no quadro de Oficiais. O prazo seguirá aberto até segunda-feira, 30 de novembro.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) tem a responsabilidade do certame. De acordo com o edital, do quantitativo de vagas, 17 são para a ampla concorrência, 05 são destinadas a candidatos negros/índios e 03 para concorrentes com hipossuficiência econômica.

As oportunidades são oferecidas para candidatos do sexo masculino e feminino. Não há divisão entre as vagas do certame. Para concorrer a uma das vagas, será necessário o nível médio completo.

Os demais requisitos do concurso ainda não foram revelados, uma vez que o anexo 2 do edital, contendo as instruções específicas para Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, “será divulgado em breve”, conforme informado pela organizadora.

No entanto, caso o concurso siga os mesmos requisitos das últimas seleções para a carreira, será preciso ser brasileiro; estar em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar; ter consentimento do pai ou do responsável para assentar Praça Especial do Corpo de Bombeiros, se menor de 18 anos; e para os candidatos militares, estar, no mínimo, classificado no comportamento “bom”. Não haverá limite de idade.

De acordo com a corporação, o salário bruto de um cadete (militar em formação para se tornar oficial) é de, aproximadamente, R$3.200. Após três anos de formação, os ganhos chegam a R$6 mil, já na condição de aspirante.