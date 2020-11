Concurso Bombeiros PB 2020/2021: Saiu o edital para oficiais! Até R$7.791,20

Saiu o edital. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba faz saber aos interessados a abertura de concurso público visando o preenchimento de nada menos que 12 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) de 2021.

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão estar devidamente inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, os candidatos devem ter nível superior completo (qualquer área) e ter, até o ano da matrícula do curso (31 de dezembro de 2021), 18 anos, no mínimo, e 32 anos, no máximo. A corporação exige altura mínima de 1,65m (homens) ou de 1,60m (mulheres).

Logo após aprovação em todas as etapas do concurso Bombeiros-PB, o candidato será matriculado no curso de formação, que terá três anos de duração. Durante esse período, na posição de cadete, a remuneração será de:

R$3.124,231 (1º ano);

R$3.433,412 (2º ano); e

R$3.813,273 (3º ano).

Logo após concluir o curso, o aluno será declarado aspirante a oficial bombeiro militar e contará com ganhos de R$6.061. Após o estágio probatório, que terá no mínimo, seis meses, os aprovados chegarão ao posto de 2º tenente, cargo que tem vencimento de R$7.791,20.

Durante todo o processo de formação, os candidatos contarão com auxílio-alimentação e bolsa desempenho. A gratificação de habilitação será paga aos aspirantes e tenentes.

Inscrição Concurso Bombeiros PB – Oficiais

As inscrições do concurso Bombeiros PB para Oficiais serão realizadas no período compreendido entre 09 horas do dia 03 até as 09 horas do dia 12 de dezembro, no site da corporação. A taxa de inscrição vai custar R$70, devendo ser paga até o dia 22 de dezembro.

Etapas e Provas

O concurso Bombeiros-PB contará com três etapas, conforme disposto a seguir:

Etapa 1: Enem;

Etapa 2: exames complementares; e

Etapa 3: avaliação social.

A primeira fase do concurso dos Bombeiros-PB acontecerá com a aplicação dos exames do ENEM. Desta forma, a primeira fase, o Exame Nacional do Ensino Médio, ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

A versão digital vai ser realizada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação do Enem ficou marcada para os dias 24 e 25 de fevereiro.

Os aprovados no ENEM, com a maior média e dentro do limite de até dez vezes o número de vagas ofertadas no edital (120), serão convocados para as demais fases do concurso: exame de saúde; exame biométrico; exame médico-odontológico; teste físico; e exame psicológico.

O concurso terá validade de um mês, a contar da primeira homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

Informações do concurso