Concurso CODEM PA tem comissão formada para um EDITAL em breve

No Estado do Pará, a Companhia de Desenvolvimento e Administração (CODEN) da área metropolitana de Belém, divulgará seu novo edital em breve. A comissão organizadora da seleção já está formada e composição do grupo foi publicada no Diário Oficial do Município de Belém.

De acordo com a publicação, a comissão tem por objetivo a elaboração do termo de referência do concurso, conhecido como projeto básico, que funciona como um espelho do edital. Quando pronto, o próximo passo é o termo de referência para o processo de escolha da banca organizadora.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da companhia.

Informações do concurso