Concurso CREA SC 2020 é suspenso por tempo indeterminado

Em Santa Catarina, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia suspendeu seu concurso, conforme informação divulgada pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses), banca organizadora do certame.

De acordo com informações do documento, a suspensão ocorre por tempo indeterminado. Dentre as diversas considerações, a decisão foi tomada devido à necessidade de reduzir o contágio da Covid-19.

Até então, ainda não há uma previsão para divulgação de um novo cronograma para o concurso. No entanto, segundo a publicação, o edital de abertura já seria retificado.

Vale destacar que entre a publicação do edital e aplicação da prova objetiva, era necessário ter, no mínimo, quatro meses, o que não aconteceu. A tendência agora é que a seleção seja retomada.

Notícia de abertura

Edital publicado. O Conselho Regional de Engenharia de Santa Catarina faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CREA SC 2020) para o preenchimento de 07 vagas imediatas, além de cadastro reserva, no cargo de Analista de Sistemas, de nível superior.

De acordo com o documento publicado, os concorrentes no cadastro poderão ser convocados durante todo o prazo de validade. Para concorrer, é necessário que o candidato tenha formação superior em Ciências da computação, Engenharia da computação e Sistemas de Informação. Os aprovados serão lotados em Florianópolis (SC).

O salário inicial será de R$8.428,71, somado com o auxílio-alimentação. Além disso, os profissionais contarão com:

vale-refeição de R$29,20 por dia trabalhado;

plano de saúde;

assistência odontológica;

auxílio creche/babá; e

previdência complementar.

Inscrições abertas concurso CREA SC 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 13 de novembro no site oficial do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, o Ieses – banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição vai custar R$95,00.

Etapas e provas concurso CREA SC 2020

O concurso CREA-SC 2020 vai contar com prova objetiva, a ser aplicada em data a ser definida. O cartão de confirmação com os locais será divulgado no site da banca.

Os candidatos realizarão uma prova de Conhecimentos Gerais e outra de Conhecimentos Específicos. Em cada, as questões terão quatro alternativas.

Serão 50 questões no total, sendo 15 questões divididas em cinco para cada disciplina: Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico e Legislação Específica do Sistema Confea. Na prova especifica serão 35 questões.

A validade do concurso CREA-SC será de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.