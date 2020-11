Concurso FSNH RS 2020: Saíram EDITAIS com salários de até R$ 15.675,60!

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) divulgou novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 151 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico ou superior. Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2020: Médico – Ginecologia e Obstetrícia – Atenção Básica (2); Médico – Ginecologia e Obstetrícia – Hospital (2); Médico – Anestesiologia; Médico – Cardio-Pediátrico; Médico – Cirurgia cardiovascular (2); Médico – Cirurgia Geral; Médico – Cirurgia Torácica; Médico – Cirurgia vascular; Médico – Clínico Geral / Generalista (7); Médico – Intensivista Rotineiro (2); Médico – nefrologia (2); Médico – Neonatologia; Médico – Neurocirurgia; Médico – Ortopedia e traumatologia; Médico – Pediatria Clínica – Atenção Básica (4); Médico – Psiquiatria – Hospital (1); Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Médico – Radiologia e Diagnóstico por imagem – Ecografista; Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem – Mamografista; Médico – saúde Coletiva (2); Médico – Clínico Geral – Rotina hospitalar (3); Médico – Emergencista (4); Médico – Pediatria Clínica – UPA (4); Médico – Plantonista de UTI; Médico – Psiquiatria – CAPS (4); Médico – Ginecologia e Obstetrícia – ultrassonografia; Médico – Infectologia (1); Médico – Saúde Coletiva (7); Médico – Urologia;

EDITAL nº 02/2020: Técnico de Enfermagem (90); Técnico em Nutrição; Técnico em radiologia (2); Auxiliar de Manutenção; Auxiliar de Nutrição; Cozinheiro (2); Analista de Gestão do Trabalho; Analista de Laboratório; Enfermeiro do Trabalho; Engenheiro – segurança do Trabalho; Contador; Enfermeiro Saúde Mental; Técnico em Saúde Bucal; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico manutenção – Eletrônica; Arquiteto; Assistente Social; e Farmacêutico (1); Auxiliar de Imobilização Ortopédica (2); Condutor de ambulância/Veículos (2); Assistente administrativo; Agente de Atendimento; Agente de Oficinas Terapêuticas; Assistente de laboratório; Atendente de Farmácia (2); Odontólogo; Perfusionista; Psicólogo; e Terapeuta Ocupacional (1); Fisioterapeuta (1); e Fonoaudiólogo; Nutricionista; Odontólogo ESF (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do site Instituto Aocp. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação, conhecimentos específicos; mais prova de títulos de formação acadêmica e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos no edital.

As avaliações serão aplicadas em data prevista de 10 de janeiro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

