Concurso PM PA 2020/2021: Saiu o edital com 2.405 vagas! Até R$6.249,24!

Editais publicados! A Polícia Militar do Estado do Pará faz saber aos interessados a abertura de editais de concurso público (Concurso PM PA 2020) para Soldado e Oficial com 2.405 vagas. Os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 13 de novembro. O IADES tem a responsabilidade do certame.

“Esse é mais um passo do compromisso que firmamos com a população em busca de mais melhorias na segurança pública. A atual gestão trabalha sem medir esforços por resultados e, dessa forma, além de trazer bem estar para todos, incentivamos o ingresso no serviço público através de concursos com o aumento do efetivo. Com o feito, o Pará ganha notoriedade com mais segurança e desenvolvimento”, disse a titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

a) 2.079 (dois mil e setenta e nove) candidatos do sexo masculino; e b) 231 (duzentos e trinta e uma) candidatas do sexo feminino.

Concurso PM-PA 2020

O concurso PM-PA 2020 conta com 2.310 vagas para Soldado – praças (2.079 homens e 231 mulheres). Para concorrer, o candidato deverá ter nível médio. Além disso, o edital oferece 95 vagas para Oficial (85 homens e 10 mulheres), com requisito de nível superior.

CARGO REQUISITO REMUNERAÇÃO Soldado Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$3.486,80 Oficiais Ensino superior completo, idade de até 35 anos anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$6.249,24

Inscrição Concurso PM PA 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 06 de dezembro e 10 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Americano de Desenvolvimento Executivo -Iades, organizador do concurso.

A taxa de inscrição vai custar:

soldado : R$88

: R$88 oficial: R$76

Provas Concurso PM PA 2020

O concurso público PM-PA 2020 de Soldado ou Oficial vai contar com provas escritas, composta de exames objetivos e discursivos, com caráter eliminatório e classificatório.

Para praças, as avaliações escritas serão aplicadas em datas distintas para homens e mulheres, sendo:

Oficial

Prova objetiva e discursiva: 28/02/2021

Soldado (praças)

Prova objetiva sexo feminino: 07/03/2021

Prova objetiva sexo masculino: 14/03/2021

As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

