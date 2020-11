Concurso PM RN: Edital para oficiais de Saúde está previsto!

Um novo edital de concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (Concurso PM RN) se aproxima. Agora, as vagas do certame serão destinadas para a Diretoria de Saúde da corporação.

A carreira abrirá um novo concurso após 20 anos. Em maio de 2020, a Justiça determinou que o Estado adotasse providências para preencher vagas em cargos da Saúde.

No dia 05 de novembro, em entrevista ao Jornal da Cidade, da 94 FM Rádio Cidade, o comandante Geral da PM RN, coronel Alarico Azevedo, revelou que os estudos estão sendo feitos para a realização do concurso, que deve ocorrer dentre os próximos 12 meses.

“Nós estamos nos reunindo com a nossa Diretoria de Pessoal. Esse processo da Saúde já vem há um tempo se arrastando e chegou à decisão do Judiciário, onde foi determinada a recomposição dos quadros. Nós temos 79 vagas, entre médicos, psiquiatras, ortopedistas, e demais especialidades […] hoje, a gente precisa urgentemente completar o quadro de oficiais de Saúde”, disse.

De acordo com decisão da Justiça, o preenchimento das vagas deverá ser feito em quantitativo suficiente para que o quadro de pessoal funcione com, pelo menos, a metade do seu efetivo.

Segundo decisão da Justiça, isso corresponde, respectivamente, a 90 oficiais de todas as patentes para o Quadro de Saúde e o Quadro de Apoio à Saúde somados, e a 125 praças de todas as graduações para o Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas de Saúde. Sendo assim, pela Justiça estão previstas 215 vagas. No entanto, o coronel informou que há 79 cargos vagos na área, no momento.

Para concorrer a uma das vagas, será necessário que o candidato tenha nível superior nas respectivas áreas de interesse do candidato.

Autorização Governamental

O concurso PM-RN ainda necessita de autorização do Governo do Estado. A expectativa é que o aval não demore de sair, já que há uma decisão judicial para ser cumprida.

Logo após o documento de autorização, a corporação deverá dar continuidade aos trâmites, como formação da comissão organizadora, escolha e contratação da banca e publicação do edital.

Em 2019, o Governo do Estado sancionou uma lei que reestruturou o plano de carreira dos policiais e bombeiros militares, concedendo reajuste salarial e modificando o regime de promoções.

Veja os salários:

2º tenente : R$9.822,51

: R$9.822,51 Praças (soldado): iniciais de R$3.571,82, podendo chegar a R$8.929,56 como subtenente.

Determinação da Justiça

Em maio de 2020, a 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do RN de abertura de um novo concurso para corporação.

A Justiça considerou que o último concurso PM-RN para cargos da Saúde ocorreu em 2000, ou seja, mais de 20 anos. Além disso, a Justiça avaliou que, com o efetivo atual, a tendência é o esvaziamento do quadro.

A determinação também falou que, embora 100 mil pessoas sejam beneficiadas pelos órgãos de apoio da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o Poder Público não adotou qualquer previdência para evitar o colapso dos Hospitais da Polícia Militar-RN.