Concurso Polícia Civil PC PB: Categoria cobra novo edital para corporação

De acordo com informações da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia (Adepdel), o Governo do Estado da Paraíba precisa abrir um novo edital de concurso público (Concurso Polícia Civil PC PB). A categoria revelou que a corporação não conta com um novo edital há 12 anos.

No fim de outubro, a entidade começou uma série de reuniões com os delegados da Polícia Civil do Estado a fim de discutir os problemas que a instituição enfrenta. A Adepdel revelou as seguintes demandas:

o não cumprimento da Lei do Subsídio por parte do Governo do Estado;

ausência de concurso público; e

falta de valorização profissional.

“Não dá mais pra continuar assim. Trabalhar até morrer ou morrer de trabalhar”, ressalta o presidente da Adepdel, Steferson Nogueira.

O concurso público da Polícia Civil PC-PB é uma necessidade de anos no Estado. Em 2019, por exemplo, o secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, confirmou que estudos para um novo edital estavam sendo realizados.

Porém, um ano após a informação, o concurso da PC-PB segue sem definição. Na época, o secretário afirmou que precisaria de autorização governamental e da equipe econômica do estado.

Último edital do concurso PC PB foi aberto em 2008

O último edital de concurso público da Polícia Civil PC-PB foi aberto em 2008. Na ocasião, o edital contou com 1.162 vagas, sendo 909 oportunidades de nível superior e 252 de nível médio.

As vagas do concurso foram distribuídas entre os cargos de delegado de polícia (33 vagas); perito oficial criminal (35); perito químico legal (16); perito médico-legal (26); perito odonto-legal (16); agente de investigação (569); escrivão de polícia (214). papiloscopista (05), técnico em perícia (24), necrotomista (24) e motorista policial (200). Os salários oferecidos oscilam entre R$1.231,20 e R$4.822,54.

O Cebraspe organizou o edital. O concurso contou com provas objetivas, discursivas, exames médicos, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e prova de títulos.

Na primeira etapa, os candidatos tiveram que responder a questões de Conhecimentos Básicos e Específicos, sendo necessário acertar, pelo menos, 50% dos pontos de cada área de conhecimento para ser aprovado.

A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.