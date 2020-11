Concurso Prefeitura de Cacimba de Dentro PB 2020: Salários de até R$12.000,00!

No Estado do Paraíba, a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 161 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Fundamental incompleto: Coveiro (1); Servente de Pedreiro (2); e Gari (30),

Coveiro (1); Servente de Pedreiro (2); e Gari (30), Fundamental completo: Motorista – Categoria D (5), Motorista – Categoria AB (5), Monitor de Creche (8); Operador de Máquinas (1), Pedreiro (2), Vigia (8); Agente de Portaria (3) e Auxiliar de Serviços Gerais (8);

Motorista – Categoria D (5), Motorista – Categoria AB (5), Monitor de Creche (8); Operador de Máquinas (1), Pedreiro (2), Vigia (8); Agente de Portaria (3) e Auxiliar de Serviços Gerais (8); Médio/Técnico: Agente Comunitário de Saúde – S. Francisco (1), Agente Comunitário de Saúde S. Antônio (1), Técnico em Secretariado Escolar (3), Técnico em Enfermagem (5); Agente Administrativo (3), Agente Comunitário de Saúde – Caraúbas (1), Agente de Combate a Endemias (5), Auxiliar de Saúde Bucal (5), Recepcionista (5);

Agente Comunitário de Saúde – S. Francisco (1), Agente Comunitário de Saúde S. Antônio (1), Técnico em Secretariado Escolar (3), Técnico em Enfermagem (5); Agente Administrativo (3), Agente Comunitário de Saúde – Caraúbas (1), Agente de Combate a Endemias (5), Auxiliar de Saúde Bucal (5), Recepcionista (5); Médio/Magistério: Professor Fundamental I (9);

Professor Fundamental I (9); Superior: Fonoaudiólogo (1), Médico ESF (3), Médico Clínico Geral (3), Assistente Social (1), Assessor Jurídico (2), Assessor Contábil (2), Odontólogo ESF (5), Psicólogo (1), Bioquímico (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (5), Enfermeiro ESF (5), Médico Veterinário (1), Nutricionista (1), Farmacêutico (1) e Fisioterapeuta (1);

Fonoaudiólogo (1), Médico ESF (3), Médico Clínico Geral (3), Assistente Social (1), Assessor Jurídico (2), Assessor Contábil (2), Odontólogo ESF (5), Psicólogo (1), Bioquímico (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (5), Enfermeiro ESF (5), Médico Veterinário (1), Nutricionista (1), Farmacêutico (1) e Fisioterapeuta (1); Superior/Magistério: Professor B – Matemática (3), Professor B – Educação Física (2), Professor B – Libras (1), Professor B – História (2), Professor B – Português (2), Professor B – Inglês (1), Professor B – Geografia (2), Professor B – Ciências (3).

Os salários oferecidos chegam R$ 12.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 2 de dezembro de 2020, no e-mail [email protected], conforme o cargo pretendido. O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 a R$ 105,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 11 de novembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, informática, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional e raciocínio lógico; prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para o cargos de operador de máquinas e motorista; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de fevereiro para os cargos de nível fundamental e 14 de março de 2021 para os cargos de nível superior. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso