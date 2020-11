Concurso Prefeitura de Vila Nova do Sul RS 2020 tem PROVAS remarcadas

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul retifica edital de concurso público para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) foram remarcadas e agora estão previstas para os dias 26 e 27 de dezembro de 2020.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas, Pedreiro, Agente Administrativo Auxiliar, Merendeira, Vigilante, Eletricista, Motorista, Operário, Servente (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Fiscal Sanitário, Secretário de Escola, Técnico de Enfermagem, Técnico em Informática, Mecânico, Agente de Combate de Endemias, Agente Administrativo e Fiscal de Tributos (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Professor de Matemática, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico Geral Comunitário 20h, Professor de História, Professor de Letras Português/Espanhol, Professor de Letras Português/Inglês, Professor de Música, Odontólogo, Professor Anos Iniciais, Professor de Educação Física, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Médico Ginecologista e Médico Pediatra (NÍVEL SUPERIOR).

Os salários oferecidos variam entre R$ 995,03 e R$ 8.129,40, mais R$ 190,00 de vale-alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderão se inscrever até o dia 13 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá em prova objetiva (para todos); prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Pedreiro, Eletricista, Mecânico e Motorista; mais prova de títulos para o magistério. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 26 e 27 de dezembro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

