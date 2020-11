Concurso Prefeitura Municipal de Crato CE 2020 abre 390 vagas! Até R$11mil!

Edital publicado. No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Crato abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 390 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Guarda Municipal (54); Interprete de Braile (5); Intérprete de Libras (5); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Agente de Endemias (10); Agente de Saúde (3); Auxiliar de Odontologia “Saúde Bucal” (3); Músicos: Tuba (1); Trompete (2); Saxofone Baritonio (1); Percussão (1); Orientador Social (8); e Cuidador Social (3);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.147,41 a R$ 11.474,10, por carga horária de 8 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 18 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Universidade Regional do Cariri. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 e R$ 150,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva; teste de aptidão psicológica, teste de aptidão física, curso de capacitação técnica, curso de formação, prova prática (todas caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de guarda municipal; mais prova de títulos (caráter classificatório).

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

