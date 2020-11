Concurso Prefeitura Municipal de Crisólita MG 2020 tem PROVAS remarcadas

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Crisólita retificou edital de concurso público que visa o preenchimento de 77 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação VI), houve atualização do cronograma e as provas objetivas estão previstas para o dia 05 de dezembro (para os cargos de nível fundamental e alfabetizado) e 06 de dezembro de 2020 (para os cargos de nível médio, técnico e superior).

As vagas destinadas são para os cargos de motorista CNH na categoria ´´D“, agente de tesouraria, assistente técnico em educação básica, borracheiro, calceteiro, carpinteiro, odontólogo, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas, operário, pedreiro, professor de língua portuguesa, professor de história, recepcionista, supervisor pedagógico, fisioterapeuta, gari, jardineiro, lavador e higienizador automóveis, médico PSF, motorista, técnico em contabilidade, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, vigia, cuidador infantil, educador social, eletricista, engenheiro cível, auxiliar administrativo, auxiliar de serviço escolar, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física e professor de educação básica. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 9.947,27.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 20h do dia 24 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Seap Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 100,00.

As avaliações serão aplicadas nos dias 05 e 06 de dezembro de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso