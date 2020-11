Concurso Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS 2020 é CANCELADO

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre retificou edital de concurso público para preenchimento de 08 vagas de nível médio e superior incompleto na secretaria municipal de educação.

Conforme o documento de retificação (cancelamento), a medida foi em razão da necessidade de adequação do edital, conforme revisão de requisitos solicitada pela secretaria municipal de educação. Aos candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição poderão requerer a devolução do valor integral até o dia 20 de janeiro de 2021.

As oportunidades são para os cargos de Professor – Língua Portuguesa (1); Professor – Matemática (1); Professor – Ciências Químicas, Físicas e Biológicas (1); Professor – Educação Física (1); Professor – História (1); e Professor – Língua Portuguesa (1); Professor – Geografia (1); e Professor – Artes (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.972,30 a R$ 2.658,48, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever até às 18h do dia 9 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação La Salle. A taxa de inscrição está fixado em R$ 150,22.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, legislação, raciocínio lógico, atualidades de história e geografia do Brasil, conhecimentos específicos, base nacional comum e plano nacional de educação, mais redação; além de prova de títulos (caráter classificatório).

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso