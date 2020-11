Concurso PRF: O que estudar e dicas para se preparar

O concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) está próximo de ser anunciado com edital ainda para 2020. São esperadas ao menos 2 mil vagas de acordo com o que já foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro.

Assim como qualquer concurso público, dedicação e foco nos estudos são primordiais para conquistar a tão sonhada vaga e para se tornar um policial rodoviário não será diferente.

De acordo com as últimas provas pode-se tirar como conclusão os principais temas que precisam entrar no cronograma de estudos.

Em síntese, para possível traçar uma linha de raciocínio para obter foco nas matérias, veja quais são os cinco assuntos mais abordados.

Legislação de Trânsito (Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar); Português; Raciocínio Lógico Matemático; Informática; Disciplinas jurídicas (Direito Penal, Constitucional, Administrativo, entre outras).

Concurseiros que deseham melhor desempenho devem focar sobretudo nas matérias sobre a legislação de trânsito. Afinal, trata-se do tema que aborda o maior número de questões do exame.

Outro ponto de atenção fica para a disciplina de português, pois surge em boa parte da prova, assim como na redação.

Ademais, como de praxe em concursos similares, às matérias de raciocínio lógico matemático, informática e disciplinas voltadas para o âmbito jurídico, também merecem atenção, por conta do elevado número de questões, assim como maior grau de atenção demandado pelos concurseiros.

Dicas para se organizar para o concurso da PRF

O concurso da PRF é um dos mais concorridos do país. Dessa forma, ele exige um alto nível de foco e concentração nos estudos.

Além da importância de saber as matérias mais abordadas, há estratégias excelentes que ajudam a realizar uma boa prova, veja!

Crie um cronograma de estudos : Prepare-se para o concurso formulando um cronograma de estudos. Reserve horas no dia-a-dia abordando as matérias abordadas no concurso. Respeite os horários e cumpra às atividades propostas.

Estudos em primeiro lugar : Por se tratar de um concurso extremamente concorrido é necessário que se estude todos os dias. Com a ajuda do cronograma, monte um período de tempo de aulas e respeite, contudo é importante que tenha contato todos os dias com os temas.

Estude a banca examinadora : Esta é uma das dicas mais valiosas para qualquer concurso público. Estudar a banca examinadora, irá ajudar a conhecer os temas de maior importância, assim como entender o estilo da prova proposta pela banca.

E então, curtiu conhecer as dicas? Esperamos que sim!

Não deixe de ler também – Concurso PRF: Veja as exigências e detalhes do certame