Concurso SAMU abre vagas para níveis médio, técnico e superior! Até R$9 mil

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná faz saber aos interessados a abertura de novo edital para o preenchimento de 73 vagas efetivas. Além disso, conforme informado no documento da seleção, serão oferecidas oportunidades em cadastrado reserva, visando contratação conforme necessidade.

O edital CONSAMU-PR contará com vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Há vagas para técnicos de enfermagem, motoristas, médicos e outros. Os salários chegam a R$9 mil.

O concurso conta com um destaque: o cargo de técnico de enfermagem, que tem a maior parte das vagas. São oferecidas nada menos que 51 vagas, com salário de R$1.501,47. Além disso, serão oferecidas 02 (duas) vagas para quem tem curso técnico na área de Segurança do Trabalho. O salário do cargo é de R$1.465,42.

O concurso também conta com vagas para Motorista Socorrista – Condutor de Ambulância, com 06 vagas no total. O cargo tem exigência de nível médio completo. A mesma exigência vale para rádio operador, agente administrativo, técnico auxiliar de regulação médica, que oferecem vagas em cadastro reserva. Os salários chegam a R$1.501,47.

As demais 14 vagas são de nível superior, mas também haverá formação de cadastro de reserva. Há chances para médicos em diversas especialidades, além de nutricionista, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e outros. Os iniciais chegam a R$9.644,29.

As vagas são para Assis Chateaubriand, Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Palotina, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, Santa Tereza do Oeste, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.

Inscrições CONSAMU PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 1º de dezembro de 2020, no site do Instituto Brasil, organizador. A taxa de inscrição custará R$ 80 para cargos de níveis médio e técnico e R$150 para nível superior.

De acordo com oedital, os membros de família de baixa renda e aqueles que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem pedir isenção. Os pedidos serão aceitos até a próxima terça-feira, 17 de novembro.

Provas do concurso CONSAMU PR 2020

O concurso CONSAMU-PR vai contar com:

prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os candidatos;

prova de títulos, de caráter classificatório, para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho;

prova de aptidão física, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de enfermeiro, motorista socorrista e técnico em enfermagem (SAMU); e

redação (texto dissertativo) para agente administrativo.

A primeira etapa do concurso vai acontecer no dia 13 de dezembro, em todos os municípios contemplados no edital. Os locais de provas serão divulgados no dia 8 de dezembro

A prova terá 40 questões para cargos de níveis médio e técnico, exceto agente administrativo. Já para os cargos de Agente Administrativo e nível superior, o exame contará com 50 questões para o cargo de agente administrativo e os de nível superior.

Agente administrativo:

10 questões de Língua Portuguesa

05 de Matemática

05 de Informática

20 de Noções de Ética e Cidadania

10 de Noções de Direito Constitucional e Administrativo

Demais cargos de níveis médio e nível técnico:

05 de Língua Portuguesa

05 de Matemática

05 de Noções de Ética e Cidadania

25 de Conhecimentos Específicos

Nível superior:

06 de Língua Portuguesa

04 de Matemática

04 de Noções de Ética e Cidadania

36 de Conhecimentos Específicos

Informações do concurso