Concurso SEJUSP MS: Secretaria prevê NOVO edital até junho de 2021

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEJUSP MS 2021). A confirmação veio por meio do secretário de Justiça e Segurança do Estado, Antonio Carlos Videira.

“Nós vamos retomar as tratativas para realizar, já no ano que vem, concurso público para contratar novos peritos criminais”, disse ele.

A expectativa é que o novo edital de concurso seja publicado com oportunidades para os cargos de peritos criminais, peritos papiloscopistas, agentes de Polícia Científica e médicos legistas. O quantitativo de vagas ainda não foi definido e ainda está em estudo pelo órgão.

A abertura de um novo edital para a SEJUSP-MS já havia sido cobrada pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do estado (Sinpof MS). Segundo a entidade, o quadro de peritos, por exemplo, já possui um déficit que já ultrapassa os 65%.

Agora, com o novo edital de concurso previsto, a expectativa é que o concurso siga os seguintes passos:

Autorização oficial do governo no Diário Oficial; Formação de uma comissão organizadora; Elaboração do projeto básico (quantitativo de vagas por cada cargo); Escolha e contratação da banca; e Abertura do edital.

O concurso SEJUSP MS

O cargo de Médico Legista requer graduação em Medicina, além do registro no respectivo conselho. Além disso, será necessário ter CNH, no mínimo, na categoria “B”. Já o cargo de Perito requer nível superior em determinada área. Por fim, o cargo de agente também exige a graduação.

Os salários para as carreiras chegaram a R$7.377,66, conforme consta no último edital aberto para temporários.