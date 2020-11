Concurso SEPLAD PA: comissão formada para banca do novo edital

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEPLAD PA). A pasta formou a comissão organizadora e agora vai dar início ao processo de escolha da banca para o seu próximo edital.

A portaria que oficializa os membros da comissão foi publicada no Diário Oficial, edição do dia 24 de novembro.

“Designar, para integrar a Comissão Especial de Licitação no sentido de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candidatos da Auditoria Geral do Estado, Junta Comercial do Estado do Pará, Procuradoria Geral do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.”

Agora, com isso, os membros vão ficar responsáveis pela escolha da banca para os concursos PGE PA, concurso AGE PA e concurso Jucepa, que têm editais previstos.

O grupo de trabalho será composto por:

Edemilson Fagundes Barbosa – Presidente

Íris Alves Miranda Negrão

Irenildes Francisca Albuquerque

Germana Cristina Mota Gonzaga Silva

Fabiola de Almeida Evangelista

Marcia Mônica Bentes Chaves

Carla Blanco Rendeiro

Eduardo Silva Martins

Último edital SEPLAD-PA foi em 2020

Em 2020, a secretaria abriu edital de processo seletivo para contratação de temporários. O edital foi divulgado com 30 vagas, distribuídas nos seguintes cargos:

Assistente Administrativo

Perito Médico

Técnico em Gestão Pública – Administração

Técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis

Técnico em Gestão de Infraestrutura – Engenheiro Civil

Técnico em Gestão de Infraestrutura – Arquitetura

Técnico em Gestão de Informática e

Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho.

Os profissionais que forem aprovados terão salários entre R$1.045,00 e R$3.345,14, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

A seleção será feita por meio de análise documental e curricular e entrevista. O processo terá validade de dois meses, podendo ser prorrogado por igual período.