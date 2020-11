Concurso TC DF: Saiu o edital para auditor conselheiro! Até R$33,6 mil!

Saiu o edital! O Tribunal de Contas do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso TC DF) para o cargo de auditor conselheiro substituto, função que tem requisito de nível superior.

De acordo com o documento publicado, o concurso TC DF vai oferecer uma vaga imediata, além de cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade.

O salário inicial do cargo de auditor é de R$33.689,10. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior em qualquer área. Além disso, será necessário ter idade mínima de 35 e máxima de 65 anos, incompletos.

O auditor conselheiro terá missão de substituir os Conselheiros em suas ausências ou impedimentos; presidir a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatá-los com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário e participar da discussão sobre eles; atender a convocação da Presidência para completar o quórum das sessões.

Inscrição Concurso TC DF 2020 – Auditor Conselheiro

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso TC DF 2020 – Auditor Conselheiro poderão se inscrever entre 15 de janeiro de 2021 e 18 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, a partir do primeiro dia de inscrição.

A taxa de inscrição do concurso custará R$280, devendo ser paga até o dia 05 de fevereiro.

Etapas e Provas do Concurso TC DF 2020 – Auditor Conselheiro

O concurso TC DF para o cargo de Auditor Conselheiro vai contar com cinco etapas, de caráter eliminatório e classificatório.

Provas objetivas – 14 de março de 2021

14 de março de 2021 Prova discursiva parte 1 – 23 de maio de 2021 (manhã)

23 de maio de 2021 (manhã) Prova discursiva parte 2 – 23 de maio de 2021 (tarde)

23 de maio de 2021 (tarde) Prova oral – 12 de setembro de 2021

12 de setembro de 2021 Avaliação de títulos – 19 e 20 de outubro de 2021

A avaliação de títulos é de caráter classificatório, ou seja, não elimina o candidato. O edital já traz as disciplinas a serem cobradas em cada etapa do concurso.

Prova objetiva – Conhecimentos I, 75 questões: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual, Direito Penal, Direito Financeiro, Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Conhecimentos sobre o Distrito Federal

Prova objetiva – Conhecimentos II, 75 questões: Controle Externo e Legislação Institucional, Auditoria Governamental, Administração Orçamentária e Financeira, e Orçamento Público, Administração Pública, Contabilidade Geral, e Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Pública, Economia do Setor Público e da Regulação