Concursos: 4 desculpas que você precisa eliminar

Muitas pessoas têm interesse em passar em um concurso público, mas arranjam diversas desculpas para começar a estudar. Entre as principais desculpas está a falta de ânimo, contudo, o concurseiro pode mudar esse cenário.

Para conseguir a aprovação em um concurso público, você deverá se afastar de algumas desculpas cômodas e manter o foco e determinação no objetivo.

Buscando auxiliá-los nessa busca, selecionamos algumas desculpas que você precisa se afastar para mudar o jogo. Veja!

1. Falta de confiança

Lute e exclua pensamentos negativos da sua mente como “Eu nunca vou conseguir ser aprovado”, “Esse concurso é muito difícil, não vou passar”.



Ter pensamento positivo e autoconfiança é um passo fundamental para o sucesso. Não importa quão grande seja a dificuldade, continue seguindo em frente com os estudos.



Todas as pessoas conseguem absorver conhecimento, através de uma rotina de estudos regrada a foco e determinação. Afinal de contas, ser aprovado em um concurso público é possível com esforço e muito estudo, não entregue os pontos nunca!

2. Problemas financeiros

De fato ter recursos para custear os estudos se torna um diferencial, contudo, isso não o fará ser aprovado no concurso.



Hoje em dia, há muito conteúdo online de graça, uma variedade de aulas gratuitas em canais do youtube, fora o acesso a simulados e provas anteriores de forma totalmente gratuita.



Ademais, em boa parte dos concursos, é possível conseguir a isenção da taxa de inscrição, mediante apresentação e comprovação de baixa renda.

3. Estou sem tempo

A maioria das pessoas se queixam de não ter tempo para estudar, devido a dificuldade de conciliar outras atividades como trabalho, vida social, diversão, entre outras rotinas do cotidiano, alinhadas com o tempo para estudos.



Tenha em mente que a maioria dos concurseiros estão passando pelas mesmas dificuldades que você. Por isso, fazer uma gestão de tempo, um cronograma atendendo seriamente um planejamento das atividades, entre elas os estudos para concurso, farão você eliminar essa desculpa.

4. Já prestei concursos e não passei em nenhum

Perder uma batalha faz parte, desistir jamais! O concurseiro pode tirar boas lições das derrotas.



Ter uma visão panorâmica dos pontos que precisa melhorar e fazer uma análise crítica dos pontos que precisa melhorar, reforçando seus estudos.



Ademais, é focar em melhorar os pontos fracos e ir muito mais preparado para a próxima avaliação. A receita do sucesso é nunca desistir!

Por fim, mantenha o foco e determinação para conquistar a tão sonhada aprovação no concurso que deseja. Afaste-se de coisas ou pessoas pessimistas e foque na sua vitória.

