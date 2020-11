Concursos abertos abrem mais de 11 mil vagas nesta segunda semana de novembro

A primeira semana de outubro começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são 11 mil vagas no total – com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB) faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso Aeronáutica visando preencher 813 vagas temporárias para prestação do serviço militar voluntário em diversas regiões do país. O salário inicial fixado é de R$ 3.825.

As vagas estão distribuídas para profissionais com formação técnica nas áreas de administração, cartografia, comunicações, desenho, eletricidade, enfermagem, eletromecânica, eletrônica, informática, laboratório, logística, mecânica de aeronaves, meteorologia, nutrição e dietética, obras, produção de áudio e vídeo, processos fotográficos, pavimentação, química, radiologia e topografia. O cargo de Motorista tem exigência somente de nível médio.

As vagas são para Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, há vagas para o Distrito Federal.

Cabo Frio (RJ)

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio retifica editais de concurso público para preenchimento de 922 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

Concurso : Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ

: Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ Banca organizadora : Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)

: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) Escolaridade : fundamental, médio/técnico e superior

: fundamental, médio/técnico e superior Número de vagas : 922

: 922 Remuneração : R$ 998,00 a R$ 5.018,98

: R$ 998,00 a R$ 5.018,98 Inscrições : 14 de outubro a 13 de dezembro de 2020

: 14 de outubro a 13 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 60,00

: R$ 40,00 a R$ 60,00 Provas : 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021

: 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021 Situação: PUBLICADO

SEED (PR)

Edital publicado. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed PR) divulgou um novo edital de concurso público com nada menos que 4.000 vagas em cargos de professores e professores pedagogos. O salário oferecido varia entre R$ 11,23 a R$ 16,04, hora/aula, mais R$ 4,68 de auxílio-transporte.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 de novembro até às 18h do dia 23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cebraspe. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 105,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 06 de novembro,de 2020, conforme edital.

Concurso : Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed PR)

: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed PR) Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 4.000

: 4.000 Remuneração : R$ 11,23 a R$ 16,04, hora/aula

: R$ 11,23 a R$ 16,04, hora/aula Inscrições : 06 a 23 de novembro de 2020

: 06 a 23 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 e R$ 105,00.

: R$ 60,00 e R$ 105,00. Provas : 13 de dezembro de 2020

: 13 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Crato (CE)

Concurso : Prefeitura Municipal de Crato

: Prefeitura Municipal de Crato Banca organizadora : Universidade Regional do Cariri

: Universidade Regional do Cariri Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 390

: 390 Remuneração : R$ 1.147,41 a R$ 11.474,10

: R$ 1.147,41 a R$ 11.474,10 Inscrições : 03 de novembro a 18 de dezembro de 2020

: 03 de novembro a 18 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00 e R$ 150,00

: R$ 100,00 e R$ 150,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso

CRO (PE)

Edital publicado. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO PE) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 06 vagas em cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (2 vagas); Fiscal (4 vagas). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.300,00 a R$ 3.666,52, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Concurso : Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO PE)

: Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO PE) Banca organizadora : Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB)

: Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 06 + CR

: 06 + CR Remuneração : R$ 1.300,00 a R$ 3.666,52

: R$ 1.300,00 a R$ 3.666,52 Inscrições : até 29 de novembro de 2020

: até 29 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$48,00 e R$ 50,00

: R$48,00 e R$ 50,00 Provas : 28 de fevereiro de 2021

: 28 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CRESS (AC)

Concurso : Conselho Regional de Serviço Social 26º Região (Cress AC)

: Conselho Regional de Serviço Social 26º Região (Cress AC) Banca organizadora : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Escolaridade : superior

: superior Número de vagas :

: Remuneração : R$ 2.507,98

: R$ 2.507,98 Inscrições : até 09 de novembro de 2020

: até 09 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 65,00

: R$ 65,00 Provas : 06 de dezembro de 2020

: 06 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Mocajuba (PA)

Concurso : Prefeitura Municipal de Mocajuba PA

: Prefeitura Municipal de Mocajuba PA Banca organizadora : Fadesp

: Fadesp Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 490

: 490 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 5.000,00

: R$ 1.045,00 a R$ 5.000,00 Inscrições : até 12 de novembro de 2020

: até 12 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 90,00

: R$ 60,00 a R$ 90,00 Provas : 19 e 20 de dezembro de 2020

: 19 e 20 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CODER (MT)

Concurso : Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) MT

: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) MT Banca organizadora : IAN Concursos

: IAN Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 397

: 397 Remuneração : R$ 1.373,60 a R$ 5.270,81

: R$ 1.373,60 a R$ 5.270,81 Inscrições : 13 de outubro a 16 de novembro de 2020

: 13 de outubro a 16 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 120,00

: R$ 50,00 a R$ 120,00 Provas : 20 de dezembro de 2020

: 20 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Bandeirantes (MS)

Concurso : Prefeitura Municipal de Bandeirantes

: Prefeitura Municipal de Bandeirantes Banca organizadora : Fapec Concursos

: Fapec Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 126

: 126 Remuneração : R$ 1.065,75 e R$ 4.032,00

: R$ 1.065,75 e R$ 4.032,00 Inscrições : até 15 de novembro de 2020

: até 15 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 200,00

: R$ 80,00 a R$ 200,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

PM e Bombeiros (PR)

Um novo edital de concurso público da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Paraná foi aberto para um total de 70 vagas para cadetes. A organização do certame é da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Do quantitativo de vagas abertas no edital, 60 são para a Polícia Militar e 10 para o Corpo de Bombeiros do Paraná. Para concorrer a uma delas, o candidato deverá ter nível médio completo e no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições, ou seja, 03 de novembro de 2020.

De acordo com o edital do concurso, o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá duração aproximada de três anos.

No primeiro ano, o cadete terá um subsídio de R$3.277,88. No segundo ano, o valor será de R$3.671,24, enquanto no terceiro e último ano, os ganhos vão chegar a R$4.221,93.

Após conclusão do CFO, o cadete será declarado aspirante a oficial e contará com um subsídio de R$7.211,35. Após o período de estágio probatório, o cadete alcançará o posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.