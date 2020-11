Concursos abertos oferecem mais de 9 mil vagas nesta semana

Grande oportunidade! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são mais de 9 mil no total– com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

Cabo Frio (RJ)

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio retifica editais de concurso público para preenchimento de 922 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

Concurso : Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ

: Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ Banca organizadora : Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)

: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) Escolaridade : fundamental, médio/técnico e superior

: fundamental, médio/técnico e superior Número de vagas : 922

: 922 Remuneração : R$ 998,00 a R$ 5.018,98

: R$ 998,00 a R$ 5.018,98 Inscrições : 14 de outubro a 13 de dezembro de 2020

: 14 de outubro a 13 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 60,00

: R$ 40,00 a R$ 60,00 Provas : 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021

: 21 de março e 11 e 18 de abril de 2021 Situação: PUBLICADO

Bombeiros (RJ)

Concurso : Bombeiros-RJ

: Bombeiros-RJ Banca organizadora : UERJ

: UERJ Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 25

: 25 Remuneração : até R$6 mil

: até R$6 mil Inscrições : até 30 de novembro

: até 30 de novembro Taxa de Inscrição : R$100,00

: R$100,00 Provas : 10 de janeiro de 2021

: 10 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL

Bombeiros (MG)

Concurso : Bombeiros do Estado de Minas Gerais

: Bombeiros do Estado de Minas Gerais Banca organizadora: FUNDEP

FUNDEP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 40

40 Remuneração : até R$10.028,33

: até R$10.028,33 Inscrições : entre 22 de novembro e 21 de dezembro

: entre 22 de novembro e 21 de dezembro Taxa de Inscrição: R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde).

R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde). Provas : 10 de janeiro de 2021

: 10 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CODEN (SP)

Concurso : Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN)

: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN) Banca organizadora : Fundação VUNESP

: Fundação VUNESP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 13 + CR

: 13 + CR Remuneração : R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54

: R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54 Inscrições : até 25 de março de 2020

: até 25 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 45,00, R$ 57,00 e R$ 83,00

: R$ 45,00, R$ 57,00 e R$ 83,00 Provas : 21 de fevereiro de 2021

: 21 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais

TCE (RJ)

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro retomou o seu edital de concurso público (Concurso TCE RJ 2020) para o cargo de Analista de Controle Externo com 40 vagas. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

O novo cronograma do certame foi publicado no dia 16 de novembro, por meio da banca. Agora, os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 1º de dezembro. Para isso, é necessário acessar o site banca, pesquisar pelo edital de interesse e preencher os dados necessários. A taxa de inscrição custa R$124, devendo ser paga até o dia 23 de dezembro.

Quem não quiser mais participar do concurso poderá solicitar a devolução do valor de 10h do dia 6, às 18h do dia 11 de janeiro de 2021.

As vagas de Analista de Controle Externo estão distribuídas nas especialidades de Ciências Contábeis (09 vagas), Controle Externo (16 vagas), Direito (08 vagas) e Tecnologia da Informação (07 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior completo na respectiva área, com exceção da especialidade Controle Externo, para a qual podem concorrer graduados em qualquer curso; além de comprovar dois anos de prática profissional.

CONSAMU (PR)

Concurso : Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Estado do Paraná

: Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Estado do Paraná Banca organizadora : Instituto Brasil

: Instituto Brasil Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 73

: 73 Remuneração : Até R$9 mil

: Até R$9 mil Inscrições : até 1 de dezembro

: até 1 de dezembro Taxa de Inscrição : R$80 para cargos de níveis médio e técnico e R$ 150 para nível superior

: R$80 para cargos de níveis médio e técnico e R$ 150 para nível superior Provas : 13 de dezembro

: 13 de dezembro Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Crato (CE)

Concurso : Prefeitura Municipal de Crato

: Prefeitura Municipal de Crato Banca organizadora : Universidade Regional do Cariri

: Universidade Regional do Cariri Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 390

: 390 Remuneração : R$ 1.147,41 a R$ 11.474,10

: R$ 1.147,41 a R$ 11.474,10 Inscrições : 03 de novembro a 18 de dezembro de 2020

: 03 de novembro a 18 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00 e R$ 150,00

: R$ 100,00 e R$ 150,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso

PM e Bombeiros (PR)

Um novo edital de concurso público da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Paraná foi aberto para um total de 70 vagas para cadetes. A organização do certame é da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Do quantitativo de vagas abertas no edital, 60 são para a Polícia Militar e 10 para o Corpo de Bombeiros do Paraná. Para concorrer a uma delas, o candidato deverá ter nível médio completo e no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições, ou seja, 03 de novembro de 2020.

De acordo com o edital do concurso, o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá duração aproximada de três anos.

No primeiro ano, o cadete terá um subsídio de R$3.277,88. No segundo ano, o valor será de R$3.671,24, enquanto no terceiro e último ano, os ganhos vão chegar a R$4.221,93.

Após conclusão do CFO, o cadete será declarado aspirante a oficial e contará com um subsídio de R$7.211,35. Após o período de estágio probatório, o cadete alcançará o posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.