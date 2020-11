Concursos: Dicas para estudar de madrugada

Você é daqueles concurseiros que gostam de estudar durante a madrugada? Definitivamente essa tem sido uma escolha de muitos.

Para alguns, esse período gera maior produtividade. Para outros, surge como o único espaço de tempo livre para se preparar.

De uma forma ou de outra, deve-se ter estratégias para conseguir bons resultados. Afinal, o estudo para concursos não é nada fácil e demanda esforço, dedicação, além de muita organização.

Então, se você gosta ou precisa varar a madrugada estudando, conheça algumas dicas que podem te ajudar!

Organize seus materiais

Primeiramente, organize seus materiais de estudo. Isso vale para estudar em qualquer período, mas convenhamos que na madrugada deve-se ter tudo à mão para que não seja ainda mais trabalhoso e cansativo.

Desse modo, não deixe de se organizar com anotações separadas por categorias, mapas mentais, PDF’s divididos em pastas, etc. Além disso, esteja com um cronograma bem estruturado, marcando as matérias mais urgentes e as que demandam menos atenção.

Divida o tempo de estudo

Outra dica que funciona em todos os períodos de estudo, mas que beneficia quem opta por estudar de madrugada para concursos.

Dividir o tempo traz ótimos resultados, pois nosso cérebro tende a desviar a atenção caso seja submetido a momentos longos de atenção. Então, esquematize seu estudo por 50 minutos, por exemplo, em uma matéria determinada. Logo após faça uma pausa de 10 minutos para tomar uma água, caminhar um pouco, e retorne aos materiais.

Ajude a sua memória

Estudar de madrugada exige do concurseiro um estado de atenção muito maior. Isso é fisiológico, pois as noites foram feitas para que o corpo descanse. Portanto, não deixe de realizar as revisões de seus materiais toda semana, pois vai auxiliar em sua memorização dos conteúdos e te preparar para uma nova jornada de aprendizagem.

Invista na iluminação

Deixe o ambiente de estudo bem iluminado para que você fique em estado de alerta.

Escute seu corpo

Se o sono chegar durante seu horário de estudo, não fique lutando contra o sono. Se conseguir, cochile entre 10 a 15 minutos ou levante-se, faça um alongamento, espreguice-se, tome água. Faça uma caminhada rápida pela casa e retorne ao estudo.

E então, o que acha de testar essas dicas para estudar de madrugada com mais eficiência? Diga para a gente como funciona a sua dinâmica!