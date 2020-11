Concursos dos Bombeiros: dois editais abertos com salários de até R$10 mil

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros MG 2020) para o preenchimento de 40 vagas, sendo 30 para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM) e 10 para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-BM).

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) tem a responsabilidade do edital do concurso Bombeiros-MG 2020. Do total de vagas para o CFO, 27 são para o sexo masculino e 03 para o sexo feminino. No quadro da Saúde, as 10 vagas, para ambos os sexos, estão distribuídas da seguinte maneira:

Fisioterapia (01 vaga);

Clínica Médica (04 vagas);

Psiquiatria (01 vaga);

Otorrinolaringologia (01 vaga);

Pneumologia (01 vaga);

Medicina de Emergência (01 vaga); e

Cirurgia de Tórax (01 vaga).

Para concorrer ao cargo de Oficial, o candidato deverá ter idade entre 18 e 30 anos, nível médio completo e altura mínima de 1,60m. Para Oficiais de Saúde, é necessário ter curso superior na área de interesse e até 35 anos.

O cadete fará jus a uma remuneração inicial de R$6.519,44. Já os estagiários da Saúde receberão metade da remuneração básica do 2º tenente BM, no valor de R$5.014,17. Ao concluir o curso, a remuneração será de R$10.028,33.

Inscrição Concurso Bombeiros MG – Oficiais

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 22 de novembro e 21 de dezembro, no site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) , banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição custa R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde).

Provas

O concurso Bombeiros-MG será composto por provas objetivas, discursivas (Saúde) e redação (nível médio), no dia 10 de janeiro de 2021, a partir das 13h.

A avaliação objetiva vai contar com 50 questões. As disciplinas estarão distribuídas da seguinte maneira:

Disciplina Questões Matemática 5 questões Língua Portuguesa 5 questões Física 5 questões Química 5 questões Geografia 5 questões Biologia 5 questões Inglês 5 questões Direitos Humanos 5 questões História 5 questões Literatura Brasileira 5 questões

QOS

Disciplina Questões Direitos Humanos 5 questões Conhecimentos específicos 45 questões

Para ser aprovado, o candidato precisa obter 60% do total de pontos da prova objetiva, além de não zerar nenhum dos conteúdos. Segundo o edital, apenas 120 redações serão corrigidas, sendo elas dos 108 primeiros candidatos do sexo masculino e 12 do feminino.

Após a homologação, a seleção ficará válida por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do concurso