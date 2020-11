Concursos públicos: Saiba quando atualizar o material de estudos

Uma das principais preocupações dos concurseiros ao estudar para uma prova deve ser a qualidade do material de estudo. De acordo com professores e especialistas, a escolha de bons materiais de é um dos fatores mais determinantes para garantir a tão desejada aprovação.

Por isso, investir em bons materiais é crucial. No entanto, o material de estudo para concursos públicos nem sempre cabe no orçamento de um estudante, de modo que a alternativa é comprar materiais já usados ou apostilas mais em conta. Isso não consiste em um problema desde que o concurseiro faça uma boa pesquisa para ter certeza da qualidade do material.

Há estudantes que sentem a necessidade de renovar seu material de estudo com certa regularidade, mas será que é realmente necessário? Confira.

Quando devo renovar meu material de estudo?

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que quanto mais atualizado o material, mais completo ele estará. No entanto, há pontos positivos e negativos ao renovar os seus livros e apostilas, de modo que é preciso analisar bem se a atualização é realmente relevante para o investimento.

No caso de materiais de estudo que trazem apenas algumas atualizações quanto a leis nem sempre vale a pena comprar a nova edição. É possível conferir as novas informações de forma gratuita em sites oficias, por exemplo. No entanto, se a atualização for mais profunda, de modo a mudar entre 10% e 20% do material, talvez seja bom comprar a nova versão.

Uma boa dica para evitar comprar novos materiais sem necessidade é conferir de forma periódica no site da editora se não há alguma atualização para baixar. Baixar esses materiais sai muito mais em conta. Além disso, outro ponto relevante é pensar que na troca do material, o estudante perde as suas anotações e marcações anteriores, o que atrasa muito seu processo de aprendizagem e revisões, por exemplo.

Desse modo, percebe-se que não há a necessidade de trocar de material sempre que surgir uma nova versão dos livros ou apostilas, nem há um tempo predeterminado para isso. Antes de pagar novamente em mais materiais de estudo, o concurseiro precisa analisar se realmente vale a pena, de acordo com o nível da atualização. É importante apenas garantir a qualidade dos livros e apostilas e não estudar com material obsoleto.

