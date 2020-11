A candidata pelo Progressistas, Ivana Toledo, fará nesta quarta-feira, 04 de novembro, a partir das 14h, uma Caravana no bairro Castro Alves e Lot. Vitória, a concentração será no Ginásio Pe. Manoel Vieira. Já às 19h tem Conversa com Ivana e Carlos com os públicos: LGBTQI+, povo do Axé e comunidades tradicionais de matriz africana. O evento será no Penhasco.

O candidato pelo MDB, Ronaldo Lopes, divulgou a seguinte programação para esta quarta-feira: 14h30 visitas na Rua do Vasco, Aliança Liberal, Praça Santa Luzia, Rua da Aurora e Rua da Floresta, com concentração na sede da Batucada Unidos do Bairro. Às 19h ocorrerá visitas no Mata Atlântica, com concentração no Campo Sintético.

Os candidatos Dr. Tico, Nelsinho e Pastor Júnior, não divulgaram agenda nesse dia até o fechamento dessa matéria.