Confira as 10 fotos mais famosas do espaço

Desde a Antiguidade, a humanidade é fascinada pelos segredos do espaço. Mas até a divulgação das primeiras fotos do espaço, em 1946, não se tinha uma experiência visual tão marcante.

A partir da corrida espacial nos anos 1960 até os dias atuais, a qualidade das imagens só aumentou e o espaço se tornou ainda mais fascinante. Sejam registradas por telescópios ou pelos próprios astronautas, as fotos do espaço são uma prova do avanço da ciência.

Confira as 10 fotos do espaço mais marcantes da humanidade:

1. O pálido ponto azul

Fonte: Reprodução / Nasa

Sabe aquele pontinho azul no meio da foto? É a Terra. Esta é a primeira foto do nosso sistema solar, divulgada em junho de 1990. A imagem faz parte de um mosaico de fotos capturadas pela sonda Voyager 1, a 6 bilhões de quilômetros do planeta.

O astrônomo Carl Sagan descreveu a visão como um “pálido ponto azul”, que foi o título de um dos seus livros depois.

2. Pegadas na Lua

Fonte: Reprodução / Nasa

A histórica foto é da pegada do astronauta Buzz Aldrin, uma das primeiras pessoas a andar na superfície da Lua. O registro foi feito pelo próprio Aldrin, durante a missão Apollo 11, em 1969.

3. “Esse é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade”

Fonte: Reprodução / Nasa

A frase acima pertence à Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, em 1969, mas a foto que ficou famosa é de Buzz Aldrin. Posteriormente, em 2017, Aldrin contou que pediu ao colega para que ele tirasse uma foto sua naquele momento. É possível visualizar o próprio Armstrong no reflexo do capacete.

4. A imensidão da Via Láctea

Fonte: Reprodução / ESO

A nossa galáxia é uma das mais incríveis fotos do espaço feitas nos tempos recentes. O registro da Via Láctea em 360° foi realizado em 2009, pelo projeto GigaGalaxyZoom, da ESO.

Na foto, é possível visualizar as nebulosas com suas estrelas jovens e as galáxias satélites.

5. O cosmo em galáxias vibrantes

Fonte: Divulgação/NASA, ESA, S. Beckwith e HU

Há aproximadamente 10.000 galáxias nesta imagem, já pensou? Não é para menos que é a imagem de luz visível mais profunda do cosmos que foi registrada. A captura foi feita pelo telescópio Hubble por meio de 800 fotos diferentes tiradas entre setembro de 2003 e janeiro de 2004.

6. A Terra do ponto de vista da Lua

Fonte: Reprodução / Nasa

A missão da Apollo 8, em 1968, era tirar fotos da superfície da Lua, mas a tripulação se deparou com essa imagem da Terra surgindo do horizonte do satélite natural. A icônica foto recebeu o nome de Earthrise (“O nascer da Terra”, em tradução).

7. A superfície de outro planeta

Fonte: NSSDC/GSFC/NASA

Em 1975, a sonda espacial russa Venera 9 conseguiu fotografar a superfície de Vênus, tendo se tornado a primeira nave a pousar no planeta. Para entrar na atmosfera de Vênus, a sonda precisou usar paraquedas e registrou as imagens com um fotômetro panorâmico.

8. Uma beleza impressionante

Fonte: Robert Gendler, ESO, VISTA, HLA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

A Nebulosa Cabeça de Cavalo é uma das fotos do espaço mais belas. A captura foi feita em uma combinação dos dados de imagem do telescópio VISTA, situado em solo, com o Telescópio Espacial Hubble. Essa imensa formação de gás e poeira abriga o nascimento de várias estrelas.

9. Caminhada espacial

Fonte: Reprodução / Nasa

Em 1984, o astronauta Bruce McCandless se tornou o primeiro a flutuar fora da espaçonave sem uma corda para trazê-lo de volta. Para realizar esse feito, McCandless tinha um dispositivo de propulsão de nitrogênio guiado à mão. A aventura foi registrada pela tripulação do Ônibus Espacial Challenger.

8. Um registro raríssimo

Fonte: Reprodução / EHT Collaboration

Em 2019, o projeto Event Horizon Telescope conseguiu um feito inédito até então: uma imagem real de um buraco negro. Antes, tudo o que se tinha eram representações do buraco negro, já que, por ele engolir tudo à sua volta (até a luz), tornava-se muito difícil fazer uma imagem.

A conquista foi feita com oito radiotelescópios da Terra, que flagraram o exato momento em que ondas de luz que ainda não tinham sido sugadas.