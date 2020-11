Confira os pagamentos do auxílio emergencial e FGTS desta semana

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal (CEF) fará novos pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 e de R$ 300. O valor varia de acordo com o mês que o beneficiário começou a receber o programa. Os depósitos desta semana serão feitos para os trabalhadores informais, desempregados, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) que não fazem parte do Bolsa Família.

A prorrogação já está sendo paga para milhões de beneficiários: os que começaram a receber o programa em abril e em maio. Esses grupos recebem agora a segunda e a primeira parcela da prorrogação, respectivamente. Os demais ainda recebem alguma das cinco parcelas de R$ 600.

Quarta-feira (11), a Caixa fará o pagamento para os beneficiários nascidos em junho. O saque e transferência ficarão disponíveis a partir de 24 de novembro. Quinta-feira (12), o pagamento será feito aos nascidos em julho. O saque e transferência ficarão disponíveis a partir de 26 de novembro. Já sexta-feira (13) o pagamento será feito aos nascidos em agosto. O saque e transferência ficam disponíveis a partir de 28 de novembro.

No sábado (14), os beneficiários nascidos em março poderão fazer o saque do auxílio emergencial; o grupo recebeu o pagamento dia 7 de outubro. no ciclo 3 de pagamento, e dia 5 de novembro, no ciclo 4.

Também sábado (14), ficará disponível o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os nascidos em novembro e dezembro. Esses trabalhadores poderão ir a uma agência da Caixa e retirar até R$ 1.045 do FGTS emergencial. O dinheiro foi depositado dia 14 de setembro, para os nascidos em novembro, e dia 21 de setembro, para os nascidos em dezembro.