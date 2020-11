Confira resumo de fim de semana de reconciliações

Poxa, Sté…

Raissa e Mirella fazem as pazes

Desde a saída de Vic, Mirella tem pensado sobre suas atitudes dentro da casa.

Com a ajuda de Stéfani, ela repensou sua postura ao se unir com Biel e Juliano. “Eu fui cega”, assumiu.

As duas, inclusive, criticaram a postura do cantor com Tays, com quem ele se relaciona na casa. “Ele faz ela de gato e sapato”, criticou Sté.

Depois da festa Memes e de pedir desculpa a quase todos os integrantes, Mirella se aproximou de Raissa para conversar sobre a briga que tiveram.

A cantora deu a entender que o reality poderia ser motivo de ela perder tudo e que ela precisava do público para poder continuar trabalhando. “Eu não queria pegar no seu ponto fraco. Me desculpa, do fundo do meu coração”, lamentou.

Jojo interrompeu a conversa, dizendo que amanhã elas conversariam, mas a tal DR nunca aconteceu, e elas voltaram a se falar normalmente.

No dia seguinte, Mirella não se lembrava da conversa, mas a paz continuou reinando.